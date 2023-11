Bastano pochi giri e ben due errori di Jorge Martin per decidere la corsa MotoGP. Lo spagnolo finisce KO (rischiando di colpire Bagnaia e mandando a terra anche Marc Marquez), mentre il numero #1 di Ducati Team se la prende comoda, non gli serve nemmeno forzare per vincere a tutti i costi. Ma le due KTM passate in vetta la buttano via malamente, il pilota piemontese ha via libera anche per la vittoria MotoGP. Anche se sia Zarco che Di Giannantonio gli sono a ruota… Ma Bagnaia resiste, non ci pensa proprio a cedere la vittoria di GP a qualcun altro: tris Ducati sul podio, ma l’italiano è di nuovo re della classe regina del Motomondiale. La cronaca della gara conclusiva di questa stagione.

MotoGP Gara, il colpo di scena

Scelta abbastanza unanime per quanto riguarda le gomme: dura anteriore e media posteriore praticamente per tutti, le uniche eccezioni sono Zarco con la media anteriore e Vinales con la morbida posteriore. Ricordiamo che Bagnaia scatta dalla prima casella per la sanzione a Vinales, Martin però gli arriva subito a ruota, mentre Bezzecchi finisce a terra dopo poche curve per un contatto di gara con Marc Marquez. Il duo dell’iride MotoGP è subito al comando, ma ecco il disastro dopo poche tornate: Martin sbaglia in frenata alla prima curva, evita di un soffio Bagnaia e finisce largo, precipitando in 8^ posizione! Ma va ancora peggio dopo: Marc Marquez è protagonista di un bruttissimo highside alla Terol, Martin (che ha colpito al posteriore l’incolpevole #93 davanti a lui) finisce lungo nella ghiaia per poi cadere, anche lui è KO.

Bagnaia bicampione in anticipo

Applausi nel box Pramac, con Jorge Martin però in lacrime al box. A 22 giri dalla fine sappiamo bene che Francesco Bagnaia è campione del mondo MotoGP 2023. Per la vittoria però non è ancora detto: le KTM sono scatenate, Binder e Miller sono a ridosso nel numero #1, pronte a muovere all’attacco. Bastianini conclude con una caduta una stagione priva di soddisfazioni, mentre davanti sono passati al comando i due ragazzi KTM. Finale inglorioso anche per Augusto Fernandez, scivolato prematuramente. Posizioni congelate? Non proprio: Brad Binder ha un bloccaggio all’anteriore, rischia parecchio e finisce largo, precipitando in P6 e lasciando via libera in primis a Miller e Bagnaia. Il sudafricano cerca la rimonta, ma non manca un contatto con Alex Marquez per un sorpasso un po’ azzardato… Va ancora peggio davanti: Jack Miller, saldamente al comando, la butta via, è giù alla curva 11! Francesco Bagnaia ha via libera, Zarco e Di Giannantonio però ci provano, con i giochi già decisi non si tirano indietro per cercare la vittoria. Bagnaia però resiste, vince anche la gara e si prende così l’iride 2023.

La classifica

Foto: Ducati Corse