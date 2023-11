Moto2 Valencia: Aldeguer chiude in trionfo, Vietti sfortunato

La quarta vittoria consecutiva, la 5^ di questa stagione 2023. Fermin Aldeguer completa il campionato con un nuovo capolavoro, imprendibile per qualsiasi rivale e quindi autore di una cavalcata trionfale a Valencia. Seconda piazza per Aron Canet, che dopo la pole regala un ultimo podio Moto2 al team Pons, al capolinea della sua avventura mondiale. Si rivede Alonso Lopez, che riesce a riemergere in un anno complicato e si porta a casa il podio nell’ultimo GP dell’anno, regolando sul finale un agguerrito Marcos Ramirez. Pedro Acosta non brilla, Dennis Foggia tiene su la truppa tricolore con un bel 9° posto al traguardo! Celestino Vietti invece è subito KO per incidente, Tony Arbolino non arriva neanche ai punti… Non solo: si susseguono gli annunci (con dubbio tempismo) per la prossima stagione Moto2. Di seguito tutti i nomi ufficiali e la cronaca del GP Valencia.

IN AGGIORNAMENTO

Moto2, la griglia 2024

Red Bull KTM Ajo: Celestino Vietti-Deniz Oncu

GASGAS Aspar Team: Jake Dixon-Izan Guevara

Italtrans Racing Team: Dennis Foggia-Diogo Moreira

Marc VDS Racing Team: Tony Arbolino-Filip Salac

Mandalika SAG Team: Bo Bendsneyder-Jaume Masia

MT Helmets-MSi: Sergio Garcia-Ai Ogura

Liqui Moly Husqvarna Intact GP: Darryn Binder-Senna Agius

Fieten Olie Racing GP: Barry Baltus-Zonta van den Goorbergh

Honda Team Asia: Somkiat Chantra-Mario Suryo Aji

Yamaha VR46 Master Camp: Ayumu Sasaki-Jeremy Alcoba

QJMOTOR Gresini Moto2: Albert Arenas-Manuel Gonzalez

American Racing Team: Joe Roberts-Marcos Ramirez

Speed Up: Fermin Aldeguer-Alonso Lopez

Forward Team: Alex Escrig-Xavi Artigas

Fantic Racing: Aron Canet-?

Moto2 Gara

Il poleman è Canet, ma lo scatto perfetto è quello di Aldeguer, che vola immediatamente al comando, seguito appunto dal poleman e da Ramirez. Poco più indietro però ecco un pasticcio: Garcia, Guevara e Vietti (in highside, dando così il via alla carambola) sono i protagonisti di un brutto incidente alla curva Terol, un botto multiplo subito sotto investigazione. La curva Campos invece beffa Nozane, che finisce così il suo ultimo GP Moto2… Lui e Garcia, i più doloranti dopo i rispettivi incidenti, andranno anche al Centro Medico per controlli. Non va meglio a Tulovic, scivolato alla Aspar: un ritorno Moto2 difficile, ma il pilota tedesco è già certo del suo 2024 in MotoE sempre con Intact GP. La gara però si risolve in pochi giri: Aldeguer è davanti ed inizia a darsi alla fuga, lasciando Canet sempre più lontano. Wild card sfortunata per Hector Garzo, incappato in una caduta alla curva Campos.

Davanti non c’è storia, lo vedete il passo che il pilota Speed Up sta tenendo dal quarto giro di questa corsa? Fermin Aldeguer è un martello incredibile, è letteralmente impossibile tenergli testa anche in questo GP. Trionfo senza rivali, diventa così anche il primo pilota ad assicurarsi quattro successivi consecutivi in classe intermedia da Toni Elias nel 2010! Predecessore che tra l’altro ha osservato in diretta dal box un record strappatogli da questo giovane talento murciano. Il podio è tutto iberico: Aron Canet regala un ultimo podio a Pons Racing, Alonso Lopez torna a ruggire e si prende la terza piazza nell’ultimo round di una stagione più complicata del previsto. Stranamente Pedro Acosta non si vede in quest’ultima corsa prima del suo passaggio in MotoGP, italiani lontani dalla zona alta.

La classifica

Moto2 generale

Foto: Valter Magatti