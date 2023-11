MotoGP Valencia, Vinales penalizzato: Bagnaia partirà dalla pole

A meno di due ore dal via della gara MotoGP arriva una notizia molto importante. Infatti, è ufficiale che Maverick Vinales è stato penalizzato di tre posizioni sulla griglia di partenza. Il motivo è non aver rispettato bandiera nera con il cerchio arancione che gli è stata esposta quando nel Warm Up.

MotoGP, cosa è successo a Vinales

Il pilota spagnolo aveva avuto dei problemi tecnici alla sua Aprilia RS-GP, che a un certo punto aveva iniziato a fumare vistosamente. Gli è stata data bandiera ed è arrivata anche la comunicazione sul dashboard. Per regolamento avrebbe dovuto lasciare subito la pista, per evitare di lasciare liquidi sull’asfalto, invece ha proseguito nonostante la segnalazione.

Sicuramente una delusione per Vinales, che sabato aveva conquistato la pole position e che si ritroverà a partire dalla seconda fila. Davanti a tutti scatterà Pecco Bagnaia, che oggi si gioca il titolo MotoGP con Jorge Martin partendo da un vantaggio di 14 punti. Comunque Maverick ha mostrato un buon passo nel weekend e potrebbe essere protagonista oggi in gara.

Foto: Aprilia Racing