Moto3 Valencia: Sasaki non si fa beffare, finalmente la vittoria!

Un ultimo GP senza italiani di grido, rispecchiando il mesto andamento di questa stagione Moto3, ma non per questo meno frizzante. Abbiamo una prima e tanto sudata vittoria (non la prima in assoluto, aveva già vinto in passato), destinata però a rimanere unica in questo 2023. Ayumu Sasaki, dopo tante beffe patite nel corso di questo campionato, non ci sta a farsi beffare ancora una volta. Risponde colpo su colpo e finalmente si toglie un peso: ecco il trionfo nella sua ultima gara Moto3, il GP Valencia è suo! David Alonso, miglior debuttante 2023, completa il podio di campionato con il secondo posto odierno, terza posizione finale per Ivan Ortola, che chiude l’avventura con MTA con questo bel piazzamento. GP difficile per i nostri portacolori, compaiono in zona punti il rookie Filippo Farioli e Stefano Nepa (in difficoltà per problemi fisici). Ecco com’è andato l’ultimo evento di categoria al Ricardo Tormo.

PruestelGP ai saluti: la lettera d’addio al Mondiale Moto3

Moto3 Gara

Scatta l’ultima corsa del 2023, ma segnaliamo subito un incidente multiplo: alla Doohan finiscono a terra Moreira e Perez, con Holgado che finisce larghissimo e rientra quasi in coda. Il tutto provocato da Artigas, che riceve poco dopo un doppio Long Lap per guida irresponsabile. Pochi giri ed ecco la fine della corsa per Fellon, in highside alla curva 5. In testa intanto dettano il passo i ragazzi Intact GP e Oncu, in breve però si riagganciano anche Alonso, Kelso, Ortola e Rueda. Più indietro invece il neo campione Moto3 Masia, in battaglia con Munoz per l’ottava posizione: un binomio che si stacca sempre più dalla zona podio ed anzi viene ripreso dagli inseguitori. Salvo stravolgimenti non vedremo il fresco campione sul podio nel suo ultimo GP Moto3…

Finalmente Sasaki!

Davanti intanto, una volta di più, è una battaglia serrata per la zona podio e soprattutto per la vittoria. Sono rimasti in cinque, nessuno si tira indietro, incluso Oncu nonostante l’inevitabile dolore per la frattura nella parte bassa della schiena, oltre a Veijer che invece finisce leggermente largo in più occasioni, sembra esserci qualche difficoltà in più per il rookie olandese. Ma c’è un pilota che è più motivato di tutti gli altri: Ayumu Sasaki, tante volte beffato nelle ultime curve di un Gran Premio, non è intenzionato a farsi battere stavolta. Ci provano tutti, David Alonso su tutti, ma il giapponese di Intact GP stavolta non molla e tiene la prima posizione che si è preso di forza negli ultimi giri. La bandiera a scacchi è determinante, Ayumu Sasaki chiude la sua carriera in Moto3 con il primo ed unico successo in questa stagione 2023! David Alonso è 2° al traguardo e gran terzo in campionato, attenzione per l’anno prossimo… Terza piazza per Ivan Ortola, che finalmente riporta il team Angeluss MTA sul podio.

La classifica

Moto3 generale

Foto: motogp.com