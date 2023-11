MotoGP Valencia: Warm Up a Zarco, Vinales “fumata bianca”

Un’ultima sessione prima della decisione finale, ovvero l’ultima gara che decreterà chi sarà il campione del mondo MotoGP 2023. Prima però tocca agli ultimi aggiustamenti prima della gara lunga, oltre a prove finali di cambio moto in caso (improbabile in questa giornata) di flag-to-flag. Non manca una “fumata bianca” improvvisa dalla Aprilia in pole position, Fabio Quartararo invece rimane fermo al box, debilitato dalla febbre arrivata durante la notte. Di seguito i tempi dei 10 minuti appena messi a referto al Ricardo Tormo.

GP Valencia, tutti gli orari TV e streaming

MotoGP Warm Up

Come detto, un turno in cui si sistemano gli ultimi dettagli in vista della gara lunga odierna. Francesco Bagnaia o Jorge Martin, chi sarà il nuovo campione MotoGP? Senza dimenticare Brad Binder, Marc Marquez e le altre Ducati, possibili aghi della bilancia di questa domenica decisiva a Valencia. Guardando alla pista, è una sessione senza scossoni, almeno fino ai minuti finali: dalla RS-GP numero #12 infatti esce una strana ed improvvisa fumata bianca, che investe in primis Pol Espargaro che si trovava proprio dietro. Vinales si sposta, qualcosa non va sulla sua Aprilia ed arriva anche la bandiera rossa con cerchio arancione a confermarlo. Problemi ai freni? Una perdita d’olio? Non è chiaro, ma non la migliore partenza di giornata, mancano poche ore all’ultima gara… Non va meglio a Fabio Quartararo, che non esce nemmeno: come detto, il pilota Yamaha ha dovuto fare i conti con la febbre durante la notte, non sarà nelle migliori condizioni per l’ultimo GP.

PruestelGP, il triste addio: la lettera di saluti del team Moto3

La classifica

Foto: motogp.com