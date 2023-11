MotoGP Valencia, pronti per l’ultimo round 2023? Gli orari del GP

Gran finale di stagione, a Valencia è Francesco Bagnaia contro Jorge Martin per l’iride MotoGP. Con Luca Marini che non conferma (ancora, né smentisce) il passaggio in Repsol Honda, ma dichiara che arriveranno novità nei prossimi giorni. Fabio Di Giannantonio invece sorride di più e non solo per la prima vittoria di categoria. Si dice molto più ottimista sia per i test che in ottica 2024, ormai sembra manchi solo l’ufficialità per il suo passaggio in VR46 Racing. Ultimo GP con i colori attuali anche per Marc Marquez, Alex Rins, Franco Morbidelli, Pol Espargaro… Insomma, un finale di stagione da osservare non solo per la lotta per l’iride.

Il punto in Moto2 e Moto3

In Moto2 segnaliamo due wild card decisamente interessanti. Matteo Ferrari, pilota e campione MotoE, è alla prima uscita in classe intermedia grazie alla wild card con Gresini Racing (il suo commento). In azione a Valencia c’è anche Hector Garzo, con NTS ed il supporto tecnico del Team MMR, quest’ultimo pronto per un emozionante debutto nel Mondiale di categoria, come ci ha raccontato QUI Massimiliano Morlacchi. In Moto3 è il primo GP da campione per Jaume Masia, categoria con due assenze per infortuni ed una wild card. Come finirà questa stagione? È tutto in diretta solo su Sky Sport MotoGP, attenzione agli orari diversi domenica per evitare la sovrapposizione con la Formula 1! Su TV8 invece ci sarà sempre la “semidifferita”: qualifiche e Sprint del sabato in diretta, le tre gare della domenica in differita.

GP Valencia, il programma Sky Sport

Venerdì 24 novembre

9:00-9:35 Moto3 Prove 1

9:50-10:30 Moto2 Prove 1

10:45-11:30 MotoGP Prove 1

13:15-13:50 Moto3 Prove 2

14:05-14:45 Moto2 Prove 2

15:00-16:00 MotoGP Prove

Sabato 25 novembre

8:40-9:10 Moto3 Prove 3

9:25-9:55 Moto2 Prove 3

10:10-10:40 MotoGP Prove 2

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:50-13:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:45-14:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint Race – 13 giri

Domenica 26 novembre

10:40-10:50 MotoGP Warm Up

12:00 Moto3 Gara – 20 giri

13:15 Moto2 Gara – 22 giri

15:00 MotoGP Gara – 27 giri

La programmazione TV8

Sabato 25 novembre

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:50-13:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:45-14:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint Race – 13 giri

Domenica 26 novembre

14:00 Moto3 Gara – 20 giri

15:20 Moto2 Gara – 22 giri

17:00 MotoGP Gara – 27 giri

Foto: Michelin Motorsport