MotoGP, Bagnaia e il caso gomme: “Martin fortunato, io ho rischiato di più”

Siamo alla vigilia del Gran Premio della Comunità Valenciana, l’ultimo atto di un campionato MotoGP 2023 che deve ancora assegnare il titolo piloti. Francesco Bagnaia e Jorge Martin a contenderselo, con 21 punti di vantaggio per l’italiano. Potrebbe bastare la sprint race per chiudere i giochi, ma lo spagnolo cercherà di arrivare a domenica con ancora delle chance di laurearsi campione. Non bisogna dare nulla per scontato, anche se un favorito c’è ed è evidente.

MotoGP Valencia, l’approccio di Bagnaia

Pecco si era ritrovato anche nel 2022 ad essere leader della classifica all’ultima gara a Valencia, ma quest’anno non è la stessa cosa e lo ha raccontato a Sky Sport MotoGP: “La differenza principale è che ci sono due gare. Quindi, vengono assegnati 37 punti invece di 25. Inoltre, arriviamo con un vantaggio di 21 (lo scorso anno erano 23, ndr), buono ma non esagerato. Proveremo ad affrontare tutto nel migliore dei modi, con serenità“.

Gestione o attacco in questo weekend? Ecco la sua risposta: “Fino a sabato cercherò di fare il 100% e più, poi vedremo che vantaggio avremo prima della gara principale“.

Pecco e la questione gomme

In Qatar è spuntato nuovamente fuori il problema gomme Michelin, con Bagnaia limitato nella sprint e poi Martin che è affondato nella gara lunga: “Martin è stato fortunato – spiega Pecco – visto che gli è capitato una volta sola. A me è successo diverse volte e in una di queste, Barcellona, ho rischiato di perdere qualcosa di più importante del Mondiale. Una gomma meno performante non ti fa andare veloce uguale, però gestendola nel migliore dei modi puoi evitare di finire tanto indietro“.

La sua posizione sul tema pneumatici è chiara. E gli è chiaro anche che, considerando i precedenti suoi e di Jorge a Valencia, partiranno alla pari in questo weekend: “Siamo sullo stesso livello, questa pista viene bene a tutti e due. Nel 2021 ci ho vinto, l’anno scorso eravamo competitivi, tranne in gara dove ho perso l’ala ed è successo quello che è successo. La differenza è che abbiamo 21 punti di distacco“.

Foto: Ducati Corse