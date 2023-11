Ultimo round della stagione, a referto però qualche assenza ed alcuni problemi. Guardando alla Moto3, non ci saranno né Ana Carrasco, non ancora rimessasi dall’infortunio accusato in Indonesia, né Joshua Whatley, che invece è KO per un incidente avvenuto domenica scorsa in Qatar. Idoneo con riserva invece lo spagnolo David Almansa, schierato come wild card con Finetwork MIR Racing Team ma ancora alle prese con le conseguenze della quadrupla frattura alla mano sinistra accusata nel penultimo round JuniorGP ad Aragon. Dovrà sottoporsi ad ulteriori controlli dopo le Prove 1, lì si capirà se potrà continuare o meno.

Wild card Moto3 in dubbio

David Almansa debutterà a tempo pieno in Moto3 nel 2024, schierato da Snipers Team accanto al confermato Matteo Bertelle. Prima di allora ecco un’ultima occasione in questo 2023, in cui ha già disputato qualche GP sia come sostituto che da wild card. Il problema, come accennato, si è presentato nel penultimo evento del JuniorGP: al MotorLand Aragon infatti stava risalendo dopo un doppio Long Lap, ma ecco la sfortunata caduta. Almansa ha riportato appunto quattro fratture alla mano sinistra, è stato poi operato e da allora (è passato poco più di un mese) è impegnato nel processo di riabilitazione. In programma però c’è la wild card con MIR Racing Team a Valencia, ce la farà? Oggi è arrivata l’idoneità dal personale medico del circuito, ma provvisoria: domani disputerà le prime prove Moto3, in seguito ci sarà la risposta a questa domanda.

Carrasco e Whatley KO

Appariva già difficile che riuscisse a recuperare in tempo, vista la serietà dell’infortunio. Ana Carrasco non sarà al via a Valencia, si chiude quindi così il suo biennio con BOE Motorsports e forse anche in Moto3. Al momento infatti non c’è nulla di definito riguardo il suo futuro, ma non possiamo parlare di un ritorno memorabile nel Motomondiale… Intanto Carrasco continua a lavorare sul suo recupero, vedremo poi quali saranno gli sviluppi. Ma a Valencia non ci sarà nemmeno Joshua Whatley. Nelle prime battute della gara a Lusail un contatto con un altro pilota ha portato ad un brutto incidente e ad un serio infortunio. Il giovane britannico ha riportato la frattura composta di tibia e perone ed è stato subito operato nel Hamad Hospital in Qatar. Non si prevedono tempi di recupero brevi data l’entità dell’infortunio, l’unica certezza per ora è che ovviamente la sua stagione si è conclusa prematuramente.

Foto: Finetwork MIR Racing Team