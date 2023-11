MotoGP, Aleix Espargaro: “Ho abbracciato Morbidelli. Martin? Voglio aiutarlo”

Il weekend in Qatar è stato di quelli da dimenticare per Aleix Espargaro. Prima la brutta reazione nei confronti di Franco Morbidelli in FP2, poi l’incidente provocato da Miguel Oliveira nella Sprint con annessa frattura della testa del perone sinistro. In gara ci ha provato, però dopo sei giri si è arreso. Si è presentato a Valencia in condizioni fisiche precarie e ci riproverà.

MotoGP Valencia, come sta Espargaro

Interpellato sul suo stato di forma, il pilota Aprilia è stato molto esplicito: “Non sto benissimo – riporta Marca – e la verità è che mi aspettato di stare molto meglio. Con altri infortuni si migliora in due-tre giorni. Sono un po’ triste, perché ho fatto tutto il possibile. Il problema non è più la frattura al perone, ma che tutti i legamenti, i muscoli della gamba, il polpaccio e la parte anteriore sono tutti super gonfi, pieni di sangue. Ciò significa che non ho molta mobilità nella caviglia“.

Espargaro non è molto ottimista in vista del weekend a Valencia, potrebbe anche non farcela: “Correre sarà difficile. Domani salirò in moto e vedrò“.

Aleix vuole aiutare Martin contro Bagnaia

Al pilota catalano è stato chiesto anche delle chance del suo amico Jorge Martin di vincere il titolo MotoGP: “Ne ha più quante si pensi, perché ci sono in palio 37 punti. Ha una sola opzione, attaccare e dare spettacolo. Tirare e scappare è la cosa più assurda che possa fare.

I due hanno un grande rapporto e Aleix ha ammesso che lo aiuterà, se gli sarà possibile farlo: “Dargli una mano? Al 100%. È uno dei motivi per cui sono qui, per fare tutto il possibile, in pista e fuori“.

Il gesto verso Morbidelli

A Lusail è avvenuto qualcosa di brutto con Morbidelli, sia lo schiaffo che gli ha rifilato in pista sia le dichiarazioni che i due hanno rilasciato successivamente. Non è mai bello vedere certe situazioni.

Comunque, oggi Espargaro ha deciso di tendere la mano all’attuale pilota Yamaha: “Stamattina sono andato nel suo motorhome – racconta – e abbiamo parlato. Volevo sedermi, parlare e abbracciarlo. Lasciamo che quello che è successo rimanga tra me e lui“. È finita con un abbraccio e speriamo di non assistere più a brutti episodi del genere.

