Mondiale Supersport: come sarà la griglia di partenza 2024?

Con chi gareggerà Raffele De Rosa? Il futuro del pilota campano è uno dei pochissimi nodi ancora da sciogliere in prospettiva 2024 “Al momento è confermato che dovrei essere in Supersport ma sto aspettando la conferma ufficiale” dice Raffaele a Corsedimoto. Di certo non con Orelac: qualche settimana fa sia il pilota che il team avevano comunicato, attraverso un toccante post social, che non saranno più assieme. Per il resto la entry list del Mondiale Supersport 2024 è definita per oltre il 90 per cento.

Riepilogo entry list provvisoria Mondiale Supersport 2024

Per quanto riguarda i team che schierano le Ducati, Aruba Racing punta tutto su Adrian Huertas che subentra a Nicolò Bulega, approdato in Superbike. Il Barni Racing Team ha confermato Yari Montella dopo una stagione molto positiva con cinque podi all’attivo. Ha scelto Ducati anche EAB Racing che punta su Niki Tuuli. Davide Giugliano dovrebbe confermare Oliver Bayliss. Con le moto di Borgo Panigale ci saranno inoltre Niccolò Antonelli e Piotr Biesierkirski.

Ten Kate e Yamaha punteranno al titolo mondiale con Stefano Manzi e Glenn van Straalen. Evan Bros, come accennato, dovrebbe schierare Lorenzo Baldassarri. Il Kawasaki Puccetti Racing ha confermato Can Oncu. Prodina in Supersport concentrerà tutte le proprie energie su Gabriele Giannini che non avrà dunque compagni di squadra in Supersport. Non ha ancora definito il pilota (oppure i piloti) Vince64 e non si hanno notizie di VFT Racing.

MV Agusta di fatto avrà due ottimi team: quello ufficiale (MV Agusta Reparto Corse) con il tedesco Marcel Schroetter terzo nel Mondiale 2023 ed il Motozoo Racing che punterà su Federico Caricasulo e sul giovanissimo Luke Power. Per quanto riguarda il PRT Triumph, ha di recente ufficializzato Ondrej Vostarek e Tom Booth- Amos. Nel team VIAMO Racing (formerly MTM Kawasaki) vedremo il ritorno in Supersport dello svizzero Marcel Brenner. Il PETRONAS MIE Racing Honda punta su due ex piloti del Motomondiale: Kaito Toba e Khairul Idham Pawi. Ancora non si sarà se sarà ammesso al Mondiale il team AltoGo con Lorenzo Dalla Porta.

Foto WorldSBK