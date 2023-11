Federico Caricasulo “Con la MV di Motozoo per puntare ai vertici”

MV Agusta ha un fascino unico, è la casa motociclistica europea più vincente di tutti i tempi con 75 titoli iridati conquisati da leggende quali John Surtees, Mike Hailwood, Phil Read, Carlo Ubbiali e Giacomo Agostini. Tanti piloti sognano di gareggiare su una MV, tra questi c’era anche Federico Caricasulo ed ora il suo sogno diventa realtà. Dopo aver corso su Yamaha e Ducati, l’anno prossimo correrà su MV Agusta F3 800 RR nel Mondiale Supersport con Motozoo ME Air, la rivelazione del 2023 con il titolo nel World Challenge. All’Eicma la squadra lombarda ha presentato il team e la nuova livrea che riprende il tricolore.

“MV Agusta è sempre stata la moto con cui mi sarebbe piaciuto correre – racconta Federico Caricasulo a Corsedimoto – c’ero già andato vicino diverse volte ma per un motivo o un altro mi si era mai concretizzato nulla. Ora è tutto vero. Correrò con Motozoo Me Air Racing Team, una squadra che aveva già impressionato quest’anno nel World Challenge ma che non conoscevo. Mi ha subito fatto un’ottima impressione: guardano al sodo proprio come me, hanno voglia, entusiasmo. Mi è subito piaciuta tanto. Per il 2024, ancor più che in passato, ho guardato chi mi offriva il miglior pacchetto in termini di team, moto, tecnici. Credo che Motozoo fosse veramente il massimo che avrei potuto desiderare”.

Dopo oltre dieci stagione nel paddock del WorldSBK e sette stagioni in Supersport, quali sono i tuoi obbiettivi?

“Nel 2019 mi ero classificato al secondo posto nel Mondiale lottando per il titolo fino alla fine e quest’anno quarto posto. Realisticamente nell’ultima stagione, se fosse andato tutto nel modo giusto ed avessimo fatto più test, al massimo avrei potuto fare terzo perché Bulega e poi anche Manzi erano troppo difficili da battere. L’anno prossimo con la MV di Motozoo vorrei cercare di stare davanti, lottare per il titolo poi vediamo come mi troverò con la moto che non l’ho mai guidata ma l’obbiettivo chiaramente è quello di puntare alle prime posizione. Sono carichissimo come del resto la squadra”.

Quando farete i primi test?

“A metà gennaio ma sarà difficile aspettare così a lungo. Sono molto curioso di provare la F3 800 RR, una moto che anche quest’anno era molto competitiva: sarà una sofferenza aspettare fino a gennaio ma poi sono convinto che ci toglieremo delle belle soddisfazioni”.

Foto social Carica64