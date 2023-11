Doppietta Ducati, non soltanto nei Mondiali Superbike e Supersport. Quest’anno la casa di Bologna, per la prima volta in 21 anni, si è assicurata un analogo “double” anche oltremanica. Nel circus del BSB, tra British Superbike e Supersport, le Panigale V4 R e V2 hanno fatto incetta di titoli per una stagione (quasi) senza precedenti.

TITOLI NEL BRITISH SUPERBIKE E SUPERSPORT

Se nel Mondiale con i colori Aruba Ducati si sono laureati Campioni del Mondo Alvaro Bautista (Superbike) e Nicolò Bulega (Supersport), nel campionato britannico due differenti squadre hanno condotto le Panigale al trionfo titolato. Nel British Superbike per soltanto 1/2 punto Tommy Bridewell ha avuto ragione del compagno di squadra Glenn Irwin, entrambi schierati dal team BeerMonster PBM Ducati. Con un round d’anticipo l’australiano Ben Currie si è invece laureato Campione 2023 del British Supersport con la Ducati Panigale V2 gestita e preparata dal team Oxford Products Racing Moto Rapido.

UNICO PRECEDENTE NEL 2002

Nel BSB moderno, Ducati aveva realizzato una simile doppietta soltanto nel 2002. Nel British Superbike con il compianto Steve Hislop e la 998R, tra le Supersport un giovanissimo Stuart Easton con la 748R. Entrambi al via con gli iconici colori Monster Mob Ducati, squadra proprio di Paul Bird.

ALTRI TITOLI SUPERBIKE E SUPERSPORT

Oltre al titolo piloti, Ducati nel BSB si è assicurata anche il titolo costruttori e team (BeerMonster Ducati). Se per l’alloro squadre di fatto una mera formalità per quanto espresso da Bridewell e Irwin, il titolo marche è arrivato soltanto nel conclusivo weekend di Brands Hatch, riuscendo a spuntarla per soli 17 punti nei confronti di Yamaha.