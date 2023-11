La prima stagione di Danilo Petrucci nel Mondiale Superbike va divisa in due parti. La prima con alcune difficoltà, in particolare a sfruttare la gomma nuova e ad accelerare efficacemente; la seconda lo ha visto migliorare nettamente, con 3 podi conquistati e altri 7 piazzamenti in top 5. Ha concluso la stagione al settimo posto, non distante dal quinto occupato dal pilota ufficiale Michael Ruben Rinaldi. Nel 2024 correrà ancora con il Barni Spark Racing Team e cercherà di migliorare performance e risultati.

Superbike, Petrucci carico per il 2024

Presente a EICMA, il pilota umbro ha fatto il bilancio della sua annata nel campionato mondiale delle derivate di serie: “Non è andata male – ha detto al sito ufficiale WorldSBK – e sono contento, anche non completamente soddisfatto. All’inizio ho faticato un po’, poi la seconda parte della stagione non è stata negativa. Ho lottato per la top 5 e a volte per il podio. Voglio ripartire in questo modo per lottare per una buona posizione alla fine del campionato. Essere in top 5 sarebbe davvero positivo“.

Petrucci non si accontenta dei risultati del 2023, ovviamente, e ha grande voglia di migliorare: “La mia missione è incompleta, al momento. Non ero sicuro che avrei avuto il passo per essere veloce, poi nella seconda metà del campionato è andata bene. Quindi, ho preso la migliorare decisione e mi trovo bene nel paddock. Sono felice di correre in SBK, è entusiasmante e non vedo l’ora di correre nella nuova stagione“.

Dopo aver vinto due gare in MotoGP, Danilo vuole togliersi la soddisfazione di trionfare anche nel WorldSBK: “È la mia missione. Quando sono arrivato ho detto che volevo diventare un pilota capace di aver vinto sia in MotoGP sia in Superbike, oltre che alla Dakar. Ho ancora questa missione e cercherò di perseguirla finché sarà possibile. Penso che potrò essere davvero competitivo in alcune gare l’anno prossimo“.

Nuovo regolamento e Iannone

Inevitabile un pensiero sul nuovo regolamento tecnico, con la novità del limite minimo di peso moto-pilota che lui stesso aveva invocato: “Penso che costruttori e Dorna abbiano fatto un buon lavoro, cercando di aiutare tutti per metterli allo stesso livello di performance. Credo che abbiano fatto dei piccoli step, però tutti nella giusta direzione. L’anno prossimo ci sarà ancora più difficile essere sul podio, perché ci saranno diversi piloti che potranno salirci“.

Infine, un commento sul ritorno di Andrea Iannone, che Petrux immagina forte nel 2024: “Avevo pochi dubbi su Iannone, perché ho corso con lui per tanti anni. Ha trovato la velocità rapidamente nel test, non mi ha sorpreso. Deve fare esperienza, ma penso che sarà uno dei piloti che lotterà per il podio l’anno prossimo“.