ETC, Edoardo Bertola “Ripartenza difficile, ma ho imparato tanto”

Un anno importante, la ripartenza dopo il grave infortunio. Edoardo Bertola, al via in European Talent Cup con i colori AC Racing, ha concluso una stagione inevitabilmente complessa, con tante cose da reimparare ed una categoria da scoprire. Il 16enne di Pietra Ligure però non si è certo tirato indietro. “Le cose semplici non mi piacciono” ha infatti ammesso con una risata. Cosa pensa della stagione 2023? Per l’anno prossimo ancora non c’è ufficialità, ma qualcosa si muove e la speranza è di sistemare tutto a breve. Abbiamo avuto modo di sentirlo dopo il round conclusivo a Valencia, la nostra intervista.

Edoardo Bertola, è stato un anno di ripartenza per te. Come lo valuti e che voto ti daresti?

Per la stagione mi darei un 7. Diciamo che è stato un anno in cui abbiamo imparato moltissime cose. Nel JuniorGP il livello è altissimo, quindi sicuramente si impara più che in altri campionati. È stato però molto duro: dopo quasi due anni senza correre è difficile, ma ce la siamo cavata abbastanza bene.

Guardiamo all’ultimo round della stagione, com’è andata?

Purtroppo ho avuto un po’ di problemi tecnici, poi il vento non ci ha aiutato. Non avendo mai girato in queste condizioni è stato difficile: giovedì è stato molto, molto buono, un bell’inizio per un weekend però finito male. Quando abbiamo iniziato non c’era tanto vento, quindi avevo fatto subito i tempi e stavo andando molto bene, ero molto carico. Poi è arrivato il vento e non sono più riuscito a trovare il giusto setting, oltre al fatto che con quel tempo non ho bei ricordi…

C’entra il tuo infortunio, giusto?

L’incidente in cui mi sono rotto la gamba è stato provocato per l’80% dal vento. Non ero molto tranquillo, da un anno non giravo in queste condizioni ed ero un po’ più agitato del solito, quindi non sono riuscito a dare il massimo.

Edoardo Bertola, aggiungiamo i due giorni persi, non benissimo per un esordiente.

Sì, principalmente siamo rimasti al box senza fare niente e mi ha condizionato tantissimo. Io comunque avevo fatto il primo turno del giovedì, andato appunto bene perché ero molto carico. Lì abbiamo conosciuto anche il nuovo asfalto: Valencia 1 era stato un problema anche per le condizioni della pista, l’asfalto nuovo invece è cambiato tantissimo ed abbiamo avuto un grande aiuto.

Purtroppo per te però non è arrivata la qualificazione per la gara.

Il problema principale è stata la penalità per i settori lenti, quindi sono partito dal fondo. Poi c’è stato qualche problema alla moto che non siamo riusciti a risolvere… Un peccato, siamo stati sfortunati.

In cosa sei cresciuto di più come pilota? Su cos’è che invece devi lavorare?

Direi in tutti gli aspetti, dallo stile di guida alla mentalità. Un problema invece è riuscire ad andare subito forte nei primi turni: sono già migliorato, ma ci devo ancora lavorare.

Edoardo Bertola, adesso cosa farai? Quali sono i programmi per il 2024?

Intanto mi sono rimesso sotto con gli studi, ho già recuperato un po’ tra verifiche e interrogazioni. Sicuramente poi andrò ad allenarmi in cross, flat e motard: non ci si ferma. Per l’anno prossimo… Al momento non c’è niente di ufficiale, ma spero di avere buone notizie a breve.