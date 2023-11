Mancava solamente l’ufficialità matematica, visto il margine di Maximo Quiles su Brian Uriarte ed una sola gara rimasta a Valencia. Purtroppo il campione ETC 2022 Guido Pini è uscito dalla contesa ad Aragon… Ma proprio il pilota toscano chiude la stagione con la vittoria, un ultimo successo da numero #1 e con i colori AC Racing. “L’obiettivo era vincere. Un grazie al team che mi ha aiutato ad arrivare dove sono adesso” è il commento di Pini, con anche una bellissima maglia dedicata alla squadra di Alessandro Cassinari e Riccardo Rama: “Mi avete fatto crescere ed insieme siamo diventati grandi. Grazie!” Il piccolo toscano (ora sotto l’ala protettiva di Emilio Alzamora) lascia così spazio al nuovo campione: Quiles, pupillo di Marc Marquez, chiude appena giù dal podio in questa corsa, ma è più che sufficiente per assicurarsi il secondo titolo di categoria. Due volte campione, come Fabio Quartararo, anche lui bicampione ma nell’allora CEV Moto3. Ecco com’è andata al Circuit Ricardo Tormo di Valencia.

ETC, la gara

Corsa unica determinante per il titolo (anche se ormai manca solo la conferma matematica), non senza sanzioni che cambiano la griglia di partenza. Pugliese, Alsina, Alomar, Torres, Bellon e Nikolis scatteranno “solo” in fondo alla griglia. Liguori, oltre a questo, dovrà scontare anche un Long Lap, che diventa doppio per Luciano. Rios in pole position, ma il campione 2022 Pini ed il leader Quiles sono i migliori al via e passano subito al comando. Non sono davvero gli unici a caccia del trionfo nel gran finale di stagione, come dimostrato dal fatto che scatta subito la battaglia. Dalla quale si stacca troppo presto Dodò Boggio, 5° in griglia ma protagonista di una scivolata nei primi giri. Finale inglorioso per il piemontese di Aspar Team… Ma va ancora peggio a Uriarte, unico che matematicamente poteva ancora dire la sua contro Quiles in campionato.

Il botto tra il pilota EG 0,0 e Salmela consegna ufficialmente il titolo all’alfiere Aspar a 8 giri dalla fine. Non per questo però assistiamo ad una corsa tranquilla, anche se il gruppo si sgrana. Pini, Rios, Perrone e Quiles infatti sono scappati: sono loro i protagonisti per la vittoria e le restanti posizioni sul podio al Ricardo Tormo. Una battaglia serratissima, che si risolve solamente nelle ultime curve: Guido Pini voleva salutare AC Racing nel migliore dei modi e ci riesce. Non può bissare il titolo, si prende però il vice-campionato ed in più regala un’ultima strepitosa vittoria alla sua squadra, ultima affermazione da numero 1 di categoria. L’argentino Valentin Perrone si prende uno strepitoso secondo gradino del podio, il poleman Jesus Rios chiude in terza posizione. Maximo Quiles è 4°, ma è un piccolissimo neo per la sua festa, visto che si assicura così la seconda corona ETC.

La classifica di gara

ETC, la classifica finale

Foto: FIM JuniorGP