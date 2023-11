Come sempre la Moto3 regala spettacolo, anche a Valencia non è stato differente. Il titolo JuniorGP era già nelle mani di Angel Piqueras dallo scorso round ad Aragon, ma il nostro Luca Lunetta voleva il vice-campionato prima del passaggio nel Mondiale ed alla fine ci riesce. In Gara 1 perde il secondo posto per una manciata di punti, ma col podio di Gara 2 lo recupera e si assicura il piazzamento che cercava, per la gioia sua e di AC Racing. Per quanto riguarda il primo posto decide il verde, arrivano quindi due vincitori diversi in quest’ultimo appuntamento stagionale al Circuit Ricardo Tormo. La cronaca e le classifiche finali.

Gara 1

Non sono mancate le sanzioni anche in quest’ultimo round: partenza dal fondo più due Long Lap per Esteban e Aditama, Dettwiler e Shahril invece sono scattati dalla pit lane oltre ad avere un doppio Long Lap. Si spegne il semaforo, super partenza di Lunetta subito al comando, ma alle curve successive Cruces e Carraro gli passano davanti. Non è lo scatto perfetto per il poleman Zurutuza, che si impegna però immediatamente per tornare a ridosso dei primi tre, ma parliamo sempre di Moto3: e battaglia serrata fin dalle prime battute e tra un buon numero di piloti.

Questo finché il gruppo non si sgrana: a 10 giri dalla fine sono rimasti in otto, inclusi gli agguerriti Lunetta, Carraro e Morosi, per una battaglia che va avanti fino alla bandiera a scacchi. Un finale che purtroppo non premia i nostri, Lunetta in particolare commette un errore che gli costa il podio. Via libera ad una top 4 tutta iberica con Adrian Cruces in trionfo su Alvaro Carpe e Angel Piqueras, ai piedi del podio invece il poleman Zurutuza. A referto le cadute di O’Gorman, Farkas, Rosenthaler e Moodley (ripartito), KO tecnico invece per Buchanan.

Gara 2

Le sanzioni sono state scontate, stavolta la griglia di partenza è “normale”. Si comincia e spicca di nuovo Lunetta, passato brevemente al comando prima però di subire il sorpasso da Cruces. Come avvenuto nella prima corsa, assistiamo di nuovo ad una battaglia molto serrata tra i ragazzi della Moto3, con un gruppetto che giro dopo giro riesce a prendere il largo. Stavolta è più corposo rispetto alla corsa precedente, ma Lunetta, Carraro e Morosi sono sempre tra i protagonisti. Almeno fino all’errore dell’italiano di Aspar, che a 4 giri dalla fine compie un larghissimo fuoripista che lo allontana dal gruppo.

Dobbiamo aspettare la bandiera a scacchi, ma il guizzo vincente è di nuovo di Adrian Cruces, che vede un’altra grossa occasione e non se la lascia scappare. Almeno in pista, ma un passaggio sul verde all’ultimo giro lo priva del successo. Ringrazia il rookie Joel Esteban, arriva la prima vittoria in JuniorGP ed anche ultima, visto che nel 2024 sarà nel Mondiale. Festeggia Luca Lunetta: non arriva la tanto desiderata vittoria, ma chiude il suo periodo in Moto3 Junior da vice-campione di categoria! Weekend da dimenticare per Buchanan: dopo il guaio meccanico ecco la scivolata che rovina la sua corsa.

Moto3 JuniorGP, la classifica di gara

Moto3 JuniorGP, la classifica finale

Foto: FIM JuniorGP