JuniorGP Moto2 Valencia: Surra ci prova, ma Agius non si batte

Non si batte nemmeno se parte dalle ultime posizioni. Senna Agius completa così una stagione da dominatore nell’Europeo Moto2. Prima dell’anno di debutto nel Mondiale, a Valencia coglie l’ultima netta vittoria, regolando un agguerrito Alberto Surra che ci prova in ogni modo. L’alfiere Ciatti-Boscoscuro sogna a lungo, ma alla fine deve cedere al pilota australiano, “accontentandosi” del secondo posto che vale però un’ottima P3 in campionato. Trionfa il campione in carica pure nella classe Stock, a differenza di Agius partito senza problemi dalla pole position e con un solo avversario che ha provato a dargli filo da torcere, per poi cedere. Ecco com’è andata al Circuit Ricardo Tormo.

Moto2, la gara

Ultima corsa del 2023 con Senna Agius già campione europeo. Proprio lui però è uno dei sanzionati per questo round conclusivo: partenza dal fondo sia per lui che per Inta, mentre Montero e Paz in aggiunta devono scontare anche un Long Lap. Si spegne il semaforo, scatta l’ultima corsa: Ruiz, Surra e Voight sono i primi tre al via, ma per l’australiano la corsa dura poche curve… Poco prima abbiamo assistito ad un violento highside di Riu, che appare dolorante ma se ne va comunque sulle sue gambe. Davanti, c’è presto il cambio di leader: Alberto Surra passa al comando e tenta la fuga sugli avversari, cosa che infine gli riesce.

Finale inglorioso invece per il team MMR, già senza Antonelli e Hosciuc (fermatosi ieri dopo un brutto incidente): Volpi finisce lungo nella ghiaia, per poi scivolare. Che peccato, era in zona top ten… Ma è il caso di fare attenzione allo scatenato Agius, che ad una decina di giri dalla fine è in 2^ posizione e ha messo Surra nel mirino. Uno “scossone” non aiuta il pilota italiano, anzi facilita il compito del campione Moto2, che si riaggancia. Ma non è facile: Agius passa, Surra non molla e si accende il duello. Finché il pilota australiano non piazza la zampata determinante, volando via e prendendosi un ultimo netto successo.

Moto2, la classifica generale

Stock, l’ultima corsa

Dani Munoz si è coronato campione nello scorso round ad Aragon. Mancava solo la certezza matematica vista la sua stagione, ma prima di passare in Moto2 (correrà con Mandalika SAG Team) serviva completare l’opera nell’Europeo Stock. La pole position conquistata ieri era il primo passo, in gara realizza la partenza perfetta e si pone subito al comando, tallonato però da Eric Fernandez e da Adrian Rodriguez, i componenti del battagliero terzetto prontamente scappato. Con Dino Iozzo che, a suon di giri veloci, li mette nel mirino, ma purtroppo dura poco: l’italiano, poco dopo aver superato Rodriguez, finisce la sua bella corsa nella ghiaia. Sfuma così anche la possibilità di raggiungere il 3° posto in campionato…

Rimangono solo spagnoli in top 5: Fernandez e Munoz si contendono la vittoria, mentre il terzo posto si decide tra Rodriguez, Mayor e Marco Garcia. Questo finché l’australiano MacDonald non riaggancia il terzetto, lanciandosi nella mischia per il terzo gradino. Piazzamento che conquista alla bandiera a scacchi, ma non potrà festeggiarlo: anche per lui arriva la beffa dei limiti di pista, una sanzione di 3 secondi che lo allontana dalla zona podio. Davanti invece l’alfiere Fau55 ci prova, ma alla fine il campione Stock piazza il colpo e non c’è più storia: un ultimo trionfo di forza per chiudere così la stagione 2023 in gloria.

Stock, la classifica generale

Foto: FIM JuniorGP