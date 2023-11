Il CIV Superbike sarà ricco di novità oppure non ci saranno degli stravolgimenti? È ancora presto per dirlo, in primis perché non è stato ancora ufficializzato il regolamento del National Trophy quindi non si sa se ci saranno squadre e o piloti che passeranno dal National al CIV. Probabilmente qualcuno ci sarà ma difficilmente sarà il team Pistard, più probabile magari una squadra che schiera le Aprilia, moto già presenti e protagoniste nel tricolore con Luca Bernardi e Samuele Cavalieri, confermati nel team Nuova M2 come aveva detto il team principal Enzo Chiapello (leggi qui).

Michele Pirro sarà sempre l’uomo da battere: la sua volontà è continuare con il team Barni (la nostra intervista). Al suo fianco ci sarà come sempre un altro pilota ma al momento non si sa se sarà Alberto Butti oppure un altro ragazzo. Non si conosce ancora il futuro del campione italiano in carica Lorenzo Zanetti. Il team Broncos intanto si è già accaparrato un ottimo pilota per il CIV SBK: Roberto Mercandelli. Luca Conforti vorrebbe schierare due moto ed in teoria potrebbe far gareggiare anche Zanetti. In teoria. Le parti in causa non lasciano trapelare assolutamente nulla ma nel paddock c’è parecchio scetticismo al riguardo. In settimana forse si potrebbe sapere qualcosa.

Quante Honda in griglia?

Nel 2023 Honda era la casa motociclistica con più moto presenti in griglia, nel 2024 potrebbe essere quella con meno. Il team DMR pare intenzionato a passare da Honda a Yamaha schierando Alessandro Delbianco e Riccardo Russo. L’unica Honda presente al cento per cento sarà quella del team Improve con Luca Vitali. Molto probabilmente ci sarà pure quella di Blacksheep mentre il 2024 del TCF è ancora incerto, le variabili in gioco sono molte. Non si sa se la squadra marchigiana parteciperà o meno al CIV e con quale pilota.

Il futuro di Keope

Il Team Principal di Keope Paolo Egidio Orsini vuole continuare ma…Ci sono ancora tanti ma come dice a Corsedimoto “La nostra volontà è continuare a gareggiare nel CIV Superbike con una Yamaha R1, vorremmo mettere a frutto quanto abbiamo fatto in questi anni però dobbiamo ancora definire tante cose: squadra, piloti, possibili collaborazioni… Non c’è ancora nulla di stabilito”.

Penta Motorsport ancora presente

Penta ha intenzione di partecipare al CIV anche l’anno prossimo, sempre con una Suzuki e possibilmente sempre con Kevin Manfredi che in linea di massima vorrebbe continuare con i programmi 2023 gareggiando quindi al CIV, in MotoE e nell’endurance. Sta valutando però anche dei campionati esteri, al momento non ha nulla di definito.

Foto Civ.tv