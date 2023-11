Moto2, Marcos Ramirez con American Racing Team nel 2024

La rinnovata collaborazione continuerà anche nel 2024. Marcos Ramirez, tornato quest’anno a stagione iniziata in American Racing Team, rimarrà legato ai colori del team di Eitan Butbul anche per il prossimo Mondiale Moto2. Si ricompone il binomio schierato nel 2020, un’ufficialità che arriva il giorno dopo la conquista del terzo posto nel Gran Premio di Sepang. Il primo podio in Moto2 per Ramirez, un ritorno in top 3 per American Racing Team: si riparte da questo risultato congiunto per confermare la collaborazione nel 2024.

Un altro tassello che va al suo posto per la griglia di partenza della prossima stagione mondiale. Ancora però c’è qualche nome da confermare: la futura formazione Forward Team, il secondo pilota di Yamaha VR46 Mastercamp e Fantic Racing. In Speed Up invece sembrava confermato Fermin Aldeguer, dato che lo stesso pilota aveva sottolineato l’intenzione di fare bene con la squadra di Luca Boscoscuro in Moto2 nel 2024. Sarà così? Non si spengono le voci che lo vogliono in MotoGP l’anno prossimo, la situazione si fa incerta.

Moto2, la griglia 2024

Red Bull KTM Ajo: Celestino Vietti-Deniz Oncu

GASGAS Aspar Team: Jake Dixon-Izan Guevara

Italtrans Racing Team: Dennis Foggia-Diogo Moreira

Marc VDS Racing Team: Tony Arbolino-Filip Salac

Mandalika SAG Team: Bo Bendsneyder-Jaume Masia

MT Helmets-MSi: Sergio Garcia-Ai Ogura

Liqui Moly Husqvarna Intact GP: Darryn Binder-Senna Agius

Fieten Olie Racing GP: Barry Baltus-Zonta van den Goorbergh

Honda Team Asia: Somkiat Chantra-Mario Suryo Aji

QJMOTOR Gresini Moto2: Albert Arenas-Manuel Gonzalez

American Racing Team: Joe Roberts-Marcos Ramirez

Yamaha VR46 Master Camp: Ayumu Sasaki-?

Fantic Racing: Aron Canet-?

Speed Up: (Fermin Aldeguer)-?

Forward Team: ?-?