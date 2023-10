Luca Bernardi e Samuele Cavalieri sono stati tra i principali protagonisti del CIV Superbike 2023. Il team Nuova M2 Aprilia si è espresso ad altissimi livelli ma ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato. Ha brillato anche nel Trofeo Aprilia RS660 con Filippo Bianchi secondo il campionato e Lorenzo Sommariva terzo. L’anno prossimo non si prevedono stravolgimenti, anzi. La squadra di Enzo Chiapello intende dare continuità al lavoro svolto per raccogliere i frutti di quanto seminato. Ci sarà però qualche piccola ma interessante novità come racconta a Corsedimoto il Team Principal Enzo Chiapello.

“Il 2023 è stato un anno più che positivo. Siamo partiti subito forte con Samuele Cavalieri che aveva conquistato la prima pole stagionale. Purtroppo lui è stato molto sfortunato e la classifica finale non gli sorride però si è sempre espresso ad alti livelli. Ha lottato costantemente per le prime posizioni ed ha dimostrato di poter fare veramente bene: sono molto contento di lui. Luca Bernardi è un pilota in cui credevo molto fin dall’inizio. Nelle prime gare doveva conoscere la moto ma poi è venuto fuori alla grande come tutti ci aspettavamo e sapevamo che avrebbe fatto. Ha vinto due gare mettendo sotto pressione anche un pilota quale Michele Pirro che è il riferimento della categoria e da valore a tutto il campionato. Luca arrivava dal Mondiale ed ha confermato tutto il suo potenziale. Sono due ottimi piloti. L’Aprilia è rimasta molto soddisfatta e siamo motivati ad andare avanti con questa formazione”.

Luca Bernardi e Samuele Cavalieri verso la conferma

“L’intenzione, la speranza è avere entrambi con noi anche l’anno prossimo. Il punto interrogativo riguarda Alex Bernardi con cui dobbiamo ancor parlare ma Luca Bernardi e Samuele Cavalieri dovrebbero restare con noi che tra l’altro godiamo del pieno supporto di Aprilia. Con un anno in più d’esperienza sull’Aprilia possono fare veramente bene nel CIV 2024. Tra l’altro la 1100 è omologata in tante nazioni ed importanti campionati internazionali e posso già svelare una novità”.

Il Team Nuova M2 verso nuovo orizzonti

“La nostra idea è non partecipare solo ai sei round del CIV Superbike ma ampliare gli orizzonti partecipando ad alcune gare come wild-card all’estero, in Europa ma chissà, forse anche più lontano. Vogliamo offrire ai nostri piloti di fare più esperienze possibili anche in ambito internazionale e quindi di emergere. Tra l’altro Cavalieri è andato a correre nella Superbike in Giappone andando molto forte”.

Il Trofeo Aprilia RS660, un trampolino di lancio

“Siamo molto contenti anche dei ragazzi del Trofeo 660, un campionato molto bello bello, formativo ed interessante in prospettiva futura. Sia Filippo Bianchi che Lorenzo Sommariva si sono comportati egregiamente. Dal 2025 le 660 potrebbero essere presenti al Mondiale nella nuova categoria. Per noi è importante per crearci un vivaio, crescere dei giovani che potrebbero poi approdare alle categorie superiori”.

