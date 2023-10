Supersport: Federico Caricasulo con MotoZoo, ora è ufficiale

Missione compiuta. Il team MotoZoo lo aveva detto apertamente “Il nostro obbiettivo è un pilota italiano” ed avevamo già anticipato di una trattiva con Federico Caricasulo (leggi qui). Mancava solo l’ufficialità ed è arrivata in queste ore. Il pilota romagnolo gareggerà sulla MV Agusta F3 800 RR assieme al giovane australiano Luke Power. Caricasulo è uno tra i piloti più esperti della categoria, con all’attivo sette stagioni e tutte da protagonista. Dopo essere stato Vice-Campione del Mondo nel 2019 ha quasi sempre terminato il Mondiale nella top 5. Quest’anno ha concluso la stagione al quarto posto con sette podi di una vittoria. Complessivamente, nel corso della sua carriera in Supersport, è salito sul podio 34 volte.

Il Team Manager di Motozoo Me Air Racing Fabio Uccelli è entusiasta “Caricasulo è un pilota altamente qualificato e e costituirà una risorsa fondamentale per la squadra. La nostra nuova moto, la MV Agusta F3 800 RR sta già dimostrando grande competitività, e con Caricasulo potremo puntare alle prime posizioni in classifica. Nonostante la sua giovane età, Federico ha un grande bagaglio d’esperienza. La prossima stagione ci regalerà delle belle sfide e grandi emozioni. Attendiamo con impazienza i primi test. Nell’accogliere nella nostra squadra Caricasulo, ci tengo a ringraziare e augurare un grande 2024 a Tom Booth-Amos, che ha ottenuto con una straordinaria vittoria nel World Supersport Challenge. Anche se le nostre strade si dividono, gli auguro il meglio per i suoi impegni futuri”.

Federico Caricasulo ci teneva tanto a gareggiare su una MV Agusta.

“Sono entusiasta dell’ accordo con Motozoo Me Air Racing. Credo che le MV Agusta F3 800 RR siano le moto migliori per le sfidare Ducati per il titolo il prossimo anno. Gareggerò per un team forte, professionale e ben preparato, con un pacchetto eccellente: abbiamo tutti gli ingredienti necessari per competere costantemente per il podio. Il mio obiettivo è migliorare le prestazioni delle mie due stagioni precedenti e raggiungere quindi la Top-3. Avremo sicuramente le carte in regola per riuscirci e non vedo l’ora di scendere in pista per i primi test”.