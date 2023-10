Marc Marquez ha superato le aspettative con il 6° posto in Thailandia, ha regalato belle sfide con Francesco Bagnaia, Luca Marini e Aleix Espargaró, poi è finito nelle mani di Fabio Quartararo e ha tagliato il traguardo al settimo posto dietro al pilota ufficiale Yamaha. In seguito il sei volte campione MotoGP è risalito di una posizione perché Aleix Espargaró (5° posto) ha ricevuto una penalità di tre secondi per bassa pressione dei pneumatici.

Buriram discreto per Marc Marquez

Un weekend tutto sommato da incorniciare per Marc Marquez, che non si aspettava di meglio dopo le pessime uscite in Australia e Indonesia. 4° nella Sprint, 6° nella gara domenicale senza azzardare la soft al posteriore, preferendo una strategia più conservativa come gli altri piloti. “Oggi sono uscito da guerriero perché con la gomma dura dietro non sapevo cosa sarebbe successo, ma il fatto è che se non avessi attaccato mi avrebbero sorpassato. Se non attaccavo sempre quello davanti, quando uscivo dalla curva 1 o 3 mi passava una moto, chiunque fosse dietro. Per questo sono stato costretto ad attaccare per difendere, dicono che la migliore difesa è un buon attacco“.

Il capitolo Ducati

Ad ogni modo sono le ultime gare di Marc Marquez in sella alla Honda RC213V, dopo undici stagioni insieme. Nel post gara del Buriram gli viene chiesto cosa sarebbe cambiato con l’eventuale arrivo di Gigi Dall’Igna in HRC, un’ipotesi che resta momentaneamente utopica… “Non so se sarebbe potuto avvenire un cambiamento. Ora le decisioni sono state prese“, ha risposto il fenomeno di Cervera. “Ecco perché non voglio parlare di ‘se’ e ‘ma’ o speculare. Dato che è tutto ufficiale mi sento liberato, si vede. Mi concentro sulla guida della mia moto e non mi interessano le voci. Preferisco usare le mie energie per poter mostrare questa intensità negli ultimi tre Gran Premi“.

Il #93 ha ufficialmente ricevuto il permesso dalla Honda di provare la Ducati nel test MotoGP di Valencia. Nel 2003 a Valentino Rossi non fu concesso dopo l’addio alla Casa dell’Ala dorata per passare in Yamaha… “Dipende dal rapporto che hai e da come fai le cose“, ha ribattuto Marc Marquez. “Ho un ottimo rapporto con la Honda. Ho sentito che in passato lo vietarono a Rossi, ma dipende da come fai le cose. Non sono mai stato contro la Honda, abbiamo sempre parlato con molta calma e abbiamo cercato di trovare il meglio per il progetto. Non puoi dare un giudizio se non sai com’è all’interno. Quindi sì, sono contento della mia situazione e voglio ringraziare ancora una volta la Honda per avermi permesso di provare la nuova moto“.