Supersport, MV Agusta raddoppia con il team Motozoo

La notizia era nell’aria da diverso tempo, ora è ufficiale. Nel 2024 Motozoo Me Air Racing parteciperà al Mondiale Supersport con due MV Agusta F3 800 RR. La squadra capitanata da Fabio Uccelli è reduce da una splendida stagione nel World Supersport Challenge con undici vittorie: dieci con Tom Booth-Amos che si è aggiudicato il Trofeo di Campione e l’altra con il giovane australiano Luke Power (leggi qui). I nomi dei piloti che correranno il Mondiale non sono stati ancora rivelati. Ma da tempo si parla di una trattativa in corso con Federico Caricasulo e della conferma di Luke Power.

MotoZoo avrà dunque le F3 800 RR protagoniste quest’anno nel Campionato Mondiale Supersport e godrà del supporto diretto del Team MV Agusta Reparto Corse.

Fabio Uccelli è entusiasta “Sono davvero felice di aver scelto MV Agusta come partner per i prossimi anni. La collaborazione con il Team MV Agusta Reparto Corse ci permetterà di fare quello step di crescita ed evoluzione che noi desideriamo dopo tre anni dal nostro debutto nel mondiale. Veniamo da una brillante stagione vissuta da protagonisti. Oltre a vincere nel World Supersport Challenge abbiamo occupato spesso e volentieri la Top-10 assoluta. Questa collaborazione ci consentirà di avere due moto altamente competitive, di recente produzione con le quali sicuramente i nostri due piloti avranno la possibilità di ben figurare.

Avere un marchio come MV Agusta è un grandissimo orgoglio. Prima di tutto è un marchio storico, una casa capace di vincere ben 37 titoli mondiali e che ha l’obiettivo di essere protagonista nel prossimo futuro. Ci toglieremo parecchie soddisfazioni la prossima stagione. Ora dovremo attendere l’arrivo delle due moto e cominciare a scendere in pista per i primi test. Avremo molto da imparare, è per quello che non vedo l’ora di cominciare a conoscere la moto. A breve comunicheremo i nomi dei due piloti che gareggeranno con noi la prossima stagione, stiamo definendo gli ultimi dettagli. Posso anticipare che avremo una formazione molto competitiva, con un mix di esperienza, talento e velocità. Non vedo l’ora di accendere i motori e scendere in pista”.

La soddisfazione di MV Agusta Reparto Corse

La partnership è stata accolta con grande soddisfazione anche da Andrea Quadranti, Team Manager di MV Agusta Reparto Corse. “Sono molto felice di poter finalmente iniziare una collaborazione diretta con un team di alto livello come Motozoo Me Air Racing. In questo modo potremo schierare altre due F3 competitive in griglia di partenza. Tutto ciò ci permetterà di acquisire altri dati al fine di sviluppare ulteriormente le nostre moto e fare quello step in più che ci manca ancora”.