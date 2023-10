C’è un posto libero in Repsol Honda dopo l’addio di Marc Marquez, ma non c’è ancora un nome davvero accreditato per la prossima stagione MotoGP. Tanti i potenziali candidati, ma con i contratti blindati e con una RC-V poco competitiva non è facile trovare un sostituto. Nei giorni scorsi si vociferava di un possibile approdo in HRC di Aleix Espargaro, Maverick Vinales o Miguel Oliveira, ma difficilmente Aprilia lascerà partire i suoi alfieri.

Oliveira resta nel mirino della Honda

Il portoghese Oliveira era il nome più in voga per sostituire Marc Marquez. Difficile rinunciare a una proposta da parte di un team factory, del marchio moto più affermato a livello mondiale. Ma Miguel ha un contratto diretto con la Casa di Noale e per rescinderlo servirebbe pagare un’esosa penale. Eppure la Honda ha risparmiato un sacco di soldi con l’addio del suo fuoriclasse e incassa anche la penale di Marc per avere concluso il contratto anzitempo rispetto alla scadenza di contratto. Un tira e molla che potrebbe giocare a favore di Oliveira, in quanto Aprilia potrebbe assicurargli un posto nel team ufficiale non appena il veterano di Granollers dirà addio alla MotoGP (alla fine del 2024?).

Si è parlato anche di Maverick Vinales per il 2025, è stato fatto il nome di Jake Dixon, ma ancora nulla di ufficiale. Massimo Rivola sta facendo muro contro la Honda per difendere i suoi pupilli. “Ho parlato con Vinales, si trova davvero bene con noi“, ha detto a Sky Sport MotoGP. “Il 2024 sarà un anno importante per lui. O forse saremo noi che l’anno prossimo diremo a Maverick di non continuare insieme, questo adesso non posso saperlo“. Sicuramente il mercato piloti del prossimo anno regalerà grandi sorprese, per adesso Aprilia non lascerà partire nessuno dei suoi. “Voglio continuare con questi quattro piloti“.

Bisogna fare i conti anche con l’offerta economica della Honda che potrebbe ammaliare chiunque. Anche Miguel Oliveira potrebbe scegliere di rescindere il contratto in anticipo. “Se un pilota viene da me e mi dice che non vuole più restare in Aprilia, ci sediamo e ne parliamo. Ma questo non accadrà, non è questa la situazione“, ha concluso Massimo Rivola.

