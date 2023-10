Moto3: Vicente Perez nel GP Australia al posto di Ana Carrasco

BOE Motorsports correrà comunque con due piloti in Australia. Riecco Vicente Perez, già con questi colori al Mugello per il lesionato David Munoz e stavolta in sostituzione dell’infortunata Ana Carrasco, alle prese con un bel guaio alla gamba dopo il volo nel corso del GP Indonesia. Seconda occasione stagionale quindi per il campione CIV Moto3 in carica, per il momento confermato solo per l’appuntamento a Phillip Island.

Un’altra sfida per Vicente Perez

Per l’esperto pilota spagnolo il 2023 è l’anno del rilancio. Approdato quest’anno nella Moto3 tricolore con 2WheelsPoliTO, in breve tempo Vicente Perez è diventato l’assoluto dominatore della categoria. Un’affermazione che serviva per ritrovare fiducia nelle sue capacità dopo anni difficili (qui la nostra intervista). Il futuro ancora non è confermato, ma per il momento Perez, reduce da un weekend da coach proprio per il suo team all’ultimo Motostudent (i dettagli), vola ora in Australia per rimettersi in gioco nel Mondiale di categoria, con la massima determinazione a fare ben di più dello zero per ritiro dello scorso appuntamento al Mugello.

I’m ok! Thanks to all for all the messages! And thanks to my team for all the support! I will keep you posted! We will never give up!💪🏻 pic.twitter.com/glBy7QfsXd — Ana Carrasco (@AnaCarrasco_22) October 15, 2023

Incertezza per Carrasco

Il 25enne di Valencia (26 anni il prossimo 21 ottobre) sostituirà Ana Carrasco, i cui tempi di recupero sono incerti. La pilota spagnola, tutt’ora senza punti in campionato ed attualmente senza contratto 2024, è incappata in un violento incidente poco dopo il via della gara a Mandalika. Un highside da paura per Carrasco, ricaduta pesantemente sull’asfalto ed infortunata ad una gamba. Come detto quindi riecco Perez, che ha visto Phillip Island solamente nel 2018, in occasione della mezza stagione con la KTM di Avintia Racing al posto di Livio Loi. Ha chiuso quel GP in 20^ posizione.

Foto: Manu Tormo/BOE Motorsports