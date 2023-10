Moto3, Ana Carrasco che guaio: brutto infortunio ad una gamba

Non arrivano buonissime notizie riguardo Ana Carrasco. La pilota spagnola, protagonista di un violento highside nel corso della gara Moto3 in Indonesia, ha riportato fratture a tibia e perone di una gamba. La conferma arriva dalle parole della stessa Carrasco attraverso il team BOE Motorsports. Al momento continuano i controlli in ospedale, dov’è stata portata dopo le prime valutazioni al Centro Medico del circuito indonesiano. Ma non promette bene in questo momento della stagione, che con una lesione del genere potrebbe essere già conclusa…

Ana Carrasco, l’aggiornamento

“Per prima cosa voglio dire che sto bene” è il primo commento della numero #22 spagnola. “Avevo realizzato una buona partenza ed il feeling era buono, pur con qualche rischio precedente avevo il ritmo per continuare a recuperare.” Questo fino all’incidente, avvenuto dopo pochi giri: Carrasco se la stava giocando con Farioli, Azman, Aji e Fellon, quand’ecco il volo da paura. “Alla curva 10 mi si è chiuso l’anteriore e poco dopo c’è stato un highside abbastanza brutto” si legge infatti nella nota del team BOE su Carrasco. “Al momento sembra che ci sia una frattura a tibia e perone, ma dobbiamo ancora confermarne la gravità. Stesso discorso per un forte colpo alla testa, anche se sto bene.”

Foto: motogp.com