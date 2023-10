Moto2 Indonesia: Pedro Acosta settimo capolavoro, Arbolino 6°

Magari non è partito in prima fila, è stato anche protagonista di un forte incidente nelle prime prove, ma il finale non cambia. Pedro Acosta non ha più rivali in Moto2 e lo conferma anche nell’appuntamento in Indonesia con un nuovo assolo (incluso un piccolo rischio senza conseguenze sul finale). Settima vittoria stagionale ed ulteriore allungo in campionato, con un podio di GP tutto spagnolo e Tony Arbolino che non va oltre la sesta posizione al traguardo. La cronaca del Gran Premio in Indonesia.

Moto2, via incidentato

Pronti, partenza… E lo scatto perfetto è quello di Acosta, dalla seconda fila al comando, anche se Canet non ci sta e risponde immediatamente, determinato a dire la sua. Ottima partenza anche di Arbolino, da 10° a 4°! Alla prima curva però ecco un incidente: Alcoba (stretto a sandwich nel gruppo) provoca la caduta di Lopez e Surra, oltre al fuoripista di Tulovic per evitarli. Lo spagnolo di Speed Up riesce a ripartire, ma è una gara chiaramente già compromessa.

Per la Direzione Gara si tratta della terza infrazione per guida irresponsabile per l’alfiere Gresini, che riceve per questo un doppio Long Lap. Disastro Salac, ieri protagonista in qualifica e scattato dalla prima fila ma autore di una pessima partenza, prima di finire nella ghiaia alla curva 17. È la conseguenza di un contatto con Ogura, che riceve per questo un Long Lap per guida irresponsabile.

Acosta a passo di marcia

Presto a terra Nozane, un debutto Moto2 difficilissimo a causa di un pesante infortunio, mentre Gonzalez continua a svettare nelle zone alte della classifica. Perde provvisoriamente il podio a vantaggio di Arbolino, a caccia di un acuto, ma l’italiano in seguito non riuscirà a tenere il passo e perderà posizioni… Long Lap per Casadei per un taglio in curva 9, cade van den Goorbergh alla curva 12: un violento highside per il giovane olandese, dolorante ed aiutato dai commissari per uscire di pista.

Doppio zero per il team, visto che Baltus tornerà prematuramente al box. In tutto questo il leader Moto2 fa il suo: solo Canet ci ha provato, finché ad una decina di giri dalla fine il divario non sale oltre il secondo, aumentando poi con costanza. Un altro tassello della sua marcia trionfale verso il titolo! Canet e Aldeguer completano il podio, mentre Dixon sfrutta un errore di Arbolino per poi avere la meglio su Gonzalez, prendendosi di forza il 4° posto.

La classifica

Moto2 generale

Foto: Red Bull KTM Ajo