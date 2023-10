Moto3 Indonesia: ruggito Moreira, l’erede di Barros in trionfo

L’ultima vittoria mondiale di un pilota brasiliano, per la precisione il mitico Alex Barros, risaliva al GP Portogallo 2005. Diogo Moreira ha spezzato il lungo digiuno e ha riportato il paese sudamericano sul tetto del podio di un Gran Premio mondiale, ma non solo. È il primo pilota brasiliano in trionfo in assoluto nella categoria minore, inclusa anche la 125cc! Il coronamento di una gara di gruppo, senza strafare ed aspettando il suo momento, prima di ruggire e di non mollare più quella prima posizione. Festa anche in MT Helmets-MSi, al primo trionfo Moto3: che bel regalo dal suo pilota al secondo anno mondiale! Il rookie David Alonso e David Munoz completano il podio davanti a Collin Veijer, autore di un’altra gara solida, nessun acuto dai ragazzi italiani… La cronaca del GP Indonesia.

Moto3 Gara: problemi per Sasaki

Una temperatura già salita a 34° C per questa corsa, ma il problema inizialmente è ben altro per Sasaki. Il pilota giapponese è caduto nel giro d’uscita, è una corsa contro il tempo in griglia per sistemare la sua moto, ma ci riescono ed è regolarmente al via. Ricordiamo che Nepa deve scontare un Long Lap per una caduta in regime di bandiere gialle durante le Prove 1, problema doppio in MTA con la partenza anticipata di Ortola, punito con due Long Lap! Ottimo scatto invece di Moreira su Veijer, Alonso e Holgado, non si può davvero dire lo stesso di Masia, ai margini della top 10, anche se prontamente risalito. Grossi problemi per Sasaki, 11° in griglia ma partito con nettissimo ritardo rispetto agli altri, quindi precipitato in coda.

Holgado che combini?

Finisce malamente per Carrasco, al primo incidente del 2023: un violento highside alla curva 10 per la pilota del team BOE, apparsa dolorante e portata in seguito al Centro Medico per controlli. Davanti sembra una battaglia con sette piloti in fuga, capitanati da Holgado e Masia, ma il tentativo non va a buon fine visto che vari altri si riagganciano, diventando un gruppetto di 11 piloti. Scivola Fernandez, attenzione invece a Holgado, autore di un taglio di pista alla curva 9 ma rimasto comunque davanti senza perdere troppo tempo… Fino all’inevitabile Long Lap! Nessuna sanzione invece per Moreira, anche lui protagonista di un taglio ma con ben più tempo perso rispetto allo spagnolo di Tech3: sta recuperando, ma ecco lo stesso errore ed un’altra sanzione, stavolta non scontata. A posteriori riceve un’aggiunta di tre secondi, un bel guaio visto che quindi finisce in 14^ posizione! Ringrazia Masia che allunga nella generale, ma la festa oggi non è la sua. Diogo Moreira non molla, vuole la vittoria e se la prende di forza, nonostante gli attacchi: s’è sbloccato a Mandalika, ecco il primo trionfo del pilota brasiliano!

La classifica

Moto3 generale

