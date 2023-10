MotoGP Indonesia, Maverick Vinales svetta nel warm up

Ultima sessione prima della gara lunga, 10 minuti di warm up dedicati soprattutto a qualche prova di gomme dopo quanto visto nella MotoGP Sprint. Comanda Maverick Vinales sul nuovo leader di categoria Jorge Martin, più cauti i ragazzi VR46 che hanno davanti una sfida ancora più impegnativa date le loro condizioni fisiche. I tempi di quest’ultimo turno prima della corsa più importante del fine settimana in Indonesia.

MotoGP Warm Up

Un turno in cui si vedono più piloti impegnati in alcune prove con la posteriore media, provata poco da tutti. Potrebbe essere la scelta per la gara lunga odierna ad esempio per il nuovo leader iridato Jorge Martin, che invece ha svolto qualche prova nel corso delle prove libere, ma pensiamo anche a Maverick Vinales, frenato proprio da problemi al posteriore morbido ed a caccia del riscatto. Non l’unico che cercherà di fare meglio di quanto visto nella MotoGP Sprint: guardiamo ad esempio al campione in carica Francesco Bagnaia, così come a Marc Marquez caduto dopo poche curve. O Brad Binder, incolpevolmente coinvolto nell’incidente provocato dall’errore di Aleix Espargaro. Insomma, una mattinata per prendere le misure in vista di una gara lunga che si preannuncia bollente, in particolare per le temperature e l’umidità in questa parte del mondo.

Foto: Aprilia Racing