MotoGP, Maverick Vinales frenato dalle gomme “Non ne avevo più”

Avrebbe potuto essere una giornata di gloria per Maverick Vinales. L’ottimo scatto ed il sorpasso vincente in poche curve gli avevano permesso di prendere il comando della MotoGP Sprint, con l’obiettivo di rimettersi sul podio per la prima volta dal GP Catalunya. Il sogno del traguardo storico è durato però solo metà gara, fino all’arrivo di Martin, Marini e Bezzecchi. Ma cos’è successo? Purtroppo per Vinales s’è trattato di una questione di gomme, precisamente della posteriore che ha avuto un calo inatteso, mettendolo in seria difficoltà e impedendogli di rispondere al trio Ducati. L’alfiere Aprilia porta a casa un 4° posto amaro, con la promessa di rilanciare l’attacco nella gara lunga di domenica.

Una gara di sopravvivenza

La casa veneta si sta facendo vedere in questo fine settimana indonesiano. Maverick Vinales ed Aleix Espargaro in particolare avevano messo un primo tassello importante per ben figurare in gara: la pole è andata a Luca Marini, ma il duo Aprilia aveva completato la prima fila, pronta così a ruggire in gara. La Sprint del secondo però s’è subito complicata con una brutta partenza e poi con l’incidente assieme a Binder, tutte le speranze quindi erano rivolte a Vinales, partito perfettamente e volato al comando. Dopo sei giri però qualcosa inizia ad andare storto. “La gomma posteriore s’è distrutta” ha raccontato il pilota #12, come riportano i colleghi di Motosan. “Ho dovuto fare una gara di sopravvivenza. Se fosse durato un altro giro mi avrebbero passato, non ne avevo più.” Quartararo 5° era a soli 4 decimi, ma anche Di Giannantonio, Bastianini e Bagnaia non erano molto lontani. Poteva andare anche peggio, ma vista la prima parte di gara è chiaramente un 4° posto che al pilota Aprilia sta molto stretto.

Vinales cerca il riscatto

Il pilota spagnolo cerca di guardare i lati positivi, come ad esempio la partenza. “Assieme a quella del Montmelo è stata una delle mie migliori” ha sottolineato. Ma parallelamente c’è anche un pizzico di rabbia. “Io voglio vincere, ho fame di vittorie” ha infatti sentenziato Maverick Vinales. Non mancano le lodi per il lavoro della squadra, ma ammette anche che Ducati è ancora un passo avanti, non solo a livello di moto ma pure riguardo i piloti. Ciò non toglie che il quarto posto odierno nella Sprint abbia lasciato l’amaro in bocca, visto che non è riuscito a difendersi. Vinales guarda alla gara di domenica, ci vuole riprovare. “Devo ripartire come oggi, poi darò il massimo, cercando di fare come nella prima parte della gara di oggi e pensando anche a conservare un po’ le gomme. Ma come pilota od a livello di guida sono lì, tra i migliori” ha concluso.

Foto: Social-Maverick Vinales