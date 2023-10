La consueta super-finale del British Superbike che si rispetti. Spettacolo, tensione, pronostico impossibile e l’adrenalina di correre sui saliscendi di Brands Hatch. Questi gli elementi insiti nelle tradizionali finalissime del più competitivo e spettacolare campionato nazionale Superbike del pianeta, riaffermate in una Gara 1 che ha proposto i 4 legittimi pretendenti al titolo ai primi 4 posti. Per soli 15 millesimi (!) Kyle Ryde ha avuto ragione di Jason O’Halloran, portandosi a 27 lunghezze di svantaggio in campionato dal capo-classifica Tommy Bridewell. Il Ducatista ha concluso terzo a precedere il proprio compagno di squadra Glenn Irwin, quarto in rimonta ritrovandosi adesso con 10 punti e mezzo da recuperare nelle conclusive due gare.

NONA VITTORIA NEL BRITISH SUPERBIKE PER RYDE

Ad imporsi nella cosiddetta Bikesocial Sprint Race è così Kyle Ryde, con la R1 del team OMG Racing (formazione Campione in carica con Bradley Ray) giunto al suo sesto hurrà stagionale, il nono in carriera nel BSB. Un successo costruito partendo dalla sesta casella dello schieramento e, soprattutto, sfruttando una sbavatura alla Westfield Bend di Jason O’Halloran nel corso del terzo dei 12 giri previsti. Attendista, l’australiano del team McAMS Yamaha ha cercato di replicare all’ultima tornata con un deciso attacco alla Paddock Hill Bend, ma il successivo incrocio di linee e la tiratissima volata finale ha favorito Ryde al photofinish per soli 15 millesimi.

DERBY IN PBM DUCATI

Lontani quasi 4″ dalla coppia Yamaha di testa, il duo BeerMonster PBM Ducati ha concesso 12 giri di pura tensione. Qualificatosi settimo, ben presto il capo-classifica Tommy Bridewell si è impossessato del terzo posto, dovendo tuttavia vivere 7 tornate d’inferno con il rivale Glenn Irwin giunto alle sue spalle. Partito dalla diciassettesima casella, l’originario di Carrickfergus è stato autore di una furiosa rimonta portandosi già al quarto posto nel corso del quinto giro, non riuscendo tuttavia ad individuare i giusti presupposti per sfilare la Panigale V4 R #46.

TITOLO BRITISH SUPERBIKE 2023 IN PALIO

In virtù di questi risultati, Bridewell conduce con 10.5 punti di vantaggio su Irwin, 27 su Ryde e 47.5 a scapito di O’Halloran con ancora le due decisive gare di domani da disputarsi. Si è auto-escluso dalla lotta invece Leon Haslam, finito a terra al nono giro alla Surtees, vanificando qualifiche (2°) vissute da protagonista. Fuori dai giochi anche Niccolò Canepa, costretto alla resa all’ottavo giro con la seconda McAMS Yamaha.

BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP 2023

Brands Hatch GP, Classifica Gara 1

1- Kyle Ryde – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – 12 giri in 17’24.382

2- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.015

3- Tommy Bridewell – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 3.476

4- Glenn Irwin – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 3.960

5- Christian Iddon – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 7.658

6- Peter Hickman – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 9.541

7- Josh Brookes – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 14.630

8- Jack Kennedy – Mar-Train Racing – Yamaha YZF-R1 – + 14.741

9- Lee Jackson – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 15.103

10- Ryan Vickers – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 15.346

11- Storm Stacey – Starline Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 16.000

12- Luke Mossey – Tactix by Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 19.731

13- Max Cook – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 21.871

14- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 21.970

15- Bradley Perie – Lee Hardy Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 22.689

16- Andrew Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 22.905

17- Fraser Rogers – IN Competition / Aprilia – Aprilia RSV4 Factory – + 23.397

18- Jack Scott – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 30.177

19- Davey Todd – Milwaukee BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 30.294

20- Tom Booth Amos – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 35.871

21- Brayden Elliott – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 42.196

22- Shaun Winfield – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 44.518