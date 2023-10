MotoGP, Quartararo: “Ducati di un’altra categoria, è frustrante”

Un buon quinto posto per Fabio Quartararo nella sprint race MotoGP al Mandalika International Circuit. Ovviamente, lui vorrebbe lottare per vincere e non essere soddisfatto di una top 5, però la situazione della Yamaha è nota a tutti e il risultato di oggi è certamente positivo. Ha rifilato la bellezza di 20 secondi a Franco Morbidelli, arrivato solo quindicesimo al traguardo. La gara lunga potrebbe essere più complicata, anche perché piloti che oggi sono arrivati dietro o si sono ritirati potrebbero stargli davanti.

MotoGP Indonesia, Quartararo non è contento

Quartararo ha analizzato così la sua gara odierna: “La partenza è stata buona, ho iniziato bene – ha detto a Motosan.es – e soprattutto la prima staccata è stata buona. Poi è stato difficile mantenere il ritmo degli altri, perché ci mancava accelerazione. Anche il fatto che ci sia una sola traiettoria non mi aiuta”.

Impossibile per il pilota Yamaha reggere il confronto con i rivali della Ducati: “Sono stato superato facilmente da Martin e Bezzecchi alla prima curva, è stato frustrante vedere con quanta facilità lo hanno fatto. Inizialmente ho provato a lottare con Jorge e poi a stargli vicino, ma era molto più veloce di me. Le loro moto sono di un’altra categoria“.

Fabio non può fare di più

Il campione MotoGP 2021 continua a sentirsi impotente contro gli certi avversari e deve accontentarsi di quello che riesce a portare a casa: “Ho dato tutto – ha detto a Sky Sport MotoGP – però non puoi fare nulla quando vedi come vieni sorpassato e come guidano gli altri. Dobbiamo dare il 100% che abbiamo e provare a fare il migliore risultato possibile. Oggi ho dato il massimo dal primo all’ultimo giro”.

Un quinto posto non è da buttare e comunque è apparso più competitivo che in altre occasioni durante la stagione. Ha spiegato perché e ha ribadito quanto sia difficile la sua situazione in Yamaha: “Mi ha aiutato un po’ la gomma, meno rigida di quella che abbiamo normalmente. Uno step più duro rispetto all’anno scorso. Comunque la differenza è troppo grande, abbiamo perso tanto anche in percorrenza. Ogni anno la percorrenza diminuisce e la moto gira di meno, siamo davvero in difficoltà. Cerchiamo di dare il massimo in ogni turno e in ogni gara“.

Foto: Yamaha MotoGP