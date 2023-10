MotoGP Indonesia: Martin che forza, Sprint e sorpasso su Bagnaia

Inarrestabile Jorge Martin, ma in Indonesia la vittoria nella MotoGP Sprint vale molto di più. Per la prima volta quest’anno Francesco Bagnaia cede la leadership mondiale, l’alfiere Pramac Ducati passa al comando!

MotoGP Sprint, la prima parte

Guardando la scelta di gomme, tutti sono con la soft posteriore, le differenze ci sono all’anteriore. Solo Augusto Fernandez ha la media, mentre Bastianini, Bagnaia, Pol Espargaro, Morbidelli, Zarco, Rins e Binder hanno optato per la dura, infine tutti gli altri hanno la morbida. Si comincia con un ottimo scatto di Marini, ma poco dopo Vinales vede l’occasione e di forza prende il comando. Subito problemi per Marc Marquez, poche curve e con la sua Honda è nella ghiaia… Quartararo invece ci prova, per un po’ riesce a tenere la 3^ posizione e resiste anche all’attacco di Martin in rimonta: abbiamo un bel duello, finché lo spagnolo non riesce ad avere la meglio sul rivale. Dietro di loro però ecco il pasticcio: alla curva 16 Aleix Espargaro, partito piuttosto male, cerca il sorpasso interno su Binder, ma scivola e trascina con sé anche l’incolpevole pilota KTM. I due ripartono, ma la gara è chiaramente compromessa per entrambi ed anzi Espargaro in seguito tornerà al box.

Marchi tricolori al comando

Davanti invece non riesce la fuga di Vinales, anzi sembra esserci qualche difficoltà in più per l’alfiere Aprilia, che non riesce a contenere la rimonta delle Ducati. A circa metà gara infatti Martin è risalito portandosi dietro anche l’acciaccato duo VR46, un trio che in breve tempo sferra l’attacco.

