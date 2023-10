MotoGP, Bastianini torna a sorridere: “Finalmente mi sono divertito”

Non è ancora al 100% della condizione fisica e non ha il miglior feeling con la sua Ducati, però non è stato un brutto ritorno quello di Enea Bastianini in Indonesia. Ha superato il Q1 delle Qualifiche, soffiando l’ultimo posto a Francesco Bagnaia, e poi ha chiuso in settima posizione la sprint race. Vero che sono caduti dei piloti che probabilmente sarebbero arrivati davanti, come Aleix Espargaro e Brad Binder, però è stato in discreto test di rientro per il riminese.

MotoGP Indonesia, il bilancio di Bastianini

A fine giornata Bastianini si è detto abbastanza soddisfatto: “Penso di aver fatto un buon lavoro stamattina. Siamo migliorati giro dopo giro – ha detto a Motosan.es – e in qualifica. Ero pronto per fare qualcosa in più ed è arrivato il Q2, durante il quale non sono riuscito a fare un grande giro e sono partito solo undicesimo. Credo di aver fatto una buona gara, dal punto di vista fisico è andata bene, però so che domenica sarà peggio. Vediamo cosa posso fare“.

Sul piano fisico la gara di domani potrebbe essere problematica per Enea, che dovrà gestire le energie per non soffrire troppo nella seconda metà: “Oggi ho sentito un po’ di dolore in alcune curve, non in tutte. Non avevo molta forza e dopo sette giri ho iniziato a sentirmi stanco. Domani ce ne sono ventisette e potrebbe essere un problema, mi preparerò per fare del mio meglio“.

Il pilota Ducati ha fornito anche qualche dettaglio sulla moto che sta utilizzando al Mandalika International Circuit: “La moto di oggi è la stessa di Barcellona, sono tornato all’assetto standard e abbiamo fatto solo degli aggiustamenti di elettronica. Penso che questa sia stata la chiave per essere veloce. Credo che a Barcellona avevamo trovato una buona base e oggi posso andare a dormire tranquillo, per la prima volta quest’anno mi sono divertito“.

Enea risponde sugli ordini di squadra

Bastianini ha finito la sprint race davanti a Bagnaia, qualcuno forse si aspettava che lo avrebbe fatto passare per dargli una mano nella corsa al titolo, seppur si trattasse di un solo punto in più: “Sinceramente non avevo visto Pecco dietro di me – ha spiegato – e ho pensato solo a trovare il mio ritmo, a godermi la gara. Sono stato fuori a lungo, volevo divertirmi e non ho avuto il tempo per pensare. Lui sta un po’ soffrendo su questa pista, ma aveva trovato ritmo e penso che potevamo finire più avanti. Però partire così indietro non è facile“.

Parlando di eventuali ordini di squadra futuri da parte di Ducati, Enea è molto onesto: “Sono sicuro che, se si giocheranno il Mondiale fino alla fine, è normale che la squadra possa chiedermi qualcosa. Credo sia del tutto normale. Ma non è qualcosa a cui voglio pensare ora, voglio solo cercare di fare del mio meglio ed essere di nuovo me stesso“.

