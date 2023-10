MotoGP Indonesia: Martin che errore! Bagnaia si esalta

Un inatteso errore di Jorge Martin provoca uno stravolgimento non da poco. Francesco Bagnaia non si fa pregare: coglie al massimo l’occasione con rimonta e vittoria, riprendendosi così la leadership iridata. Da sottolineare i tentativi fino alla fine di Maverick Vinales e Fabio Quartararo, che fino alla bandiera a scacchi mettono grande pressione al campione in carica infine vittorioso. Che colpo per un emozionato Fabio Di Giannantonio solido 4°, nonché miglior privato ed al miglior piazzamento personale in MotoGP. Super weekend per Marco Bezzecchi oggi 5°, GP da dimenticare invece per Marc Marquez, ma sono tante le cadute a referto. Ecco com’è andato il Gran Premio in Indonesia.

MotoGP, le gomme e la partenza

Una corsa che si preannuncia molto complicata a causa delle temperature in continua crescita. Anche la scelta delle gomme quindi è tutt’altro che semplice, come dimostrano infatti le differenti opzioni dei piloti MotoGP. Vinales, Binder ed Augusto Fernandez vanno con la doppia media, doppia soft per Aleix Espargaro, Raul Fernandez, Oliveira e Nakagami. Dura-media per Bagnaia, Bastianini e Zarco, il resto dei piloti invece scatta con soft-media, come ad esempio Jorge Martin, autore di uno scatto incredibile: da 6° in griglia è passato immediatamente al comando su Vinales, Quartararo e Bagnaia (ricordiamo, 13° in griglia).

Luca Marini ed Enea Bastianini hanno una Long Lap a testa da scontare, ma dopo la brutta partenza (10 posizioni perse) ecco il disastro per il poleman VR46, che finisce a terra dopo un contatto con Binder. Il pilota KTM, autore di un tentativo di sorpasso troppo “allegro”, riceverà infatti un Long Lap per guida irresponsabile. Si chiude la gara di Pol Espargaro per caduta, Franco Morbidelli invece rientra al box dopo appena un giro. Doppio zero invece per Marc Marquez, scivolato di nuovo dopo la MotoGP Sprint: il pluricampione Honda non nasconde un moto di frustrazione, stava tenendo la top 10…

Colpo di scena!

Si verifica un seguito un contatto tra i battaglieri Binder e Oliveira: una manovra come quella con Marini costringe l’alfiere RNF costretto ad un lungo fuoripista che complica la sua gara e porta ad un secondo Long Lap per il pilota KTM. Sfortunato finale per Augusto Fernandez caduto, doppio zero Repsol Honda con la caduta di Joan Mir, ma il colpo di scena è ben più su: mancano 15 giri, il dominatore della gara Jorge Martin è a terra! Questo era un errore che proprio non ci voleva per lo spagnolo, che non può ripartire! Disastro Pramac, cade poi anche Zarco.

Maverick Vinales passa al comando, Francesco Bagnaia tiene in seconda posizione, Quartararo ed Aleix Espargaro invece se la giocano per il terzo gradino del podio. Questo finché il pilota Aprilia non commette un errore… Gli ultimi giri sono decisamente frizzanti: Bagnaia passato davanti cerca una mini-fuga, ma Vinales e Quartararo in rimonta non sono decisamente d’accordo. I due inseguitori ci provano, tentano di riavvicinarsi, ma non abbastanza per sferrare l’attacco all’iridato MotoGP, che infine trionfa e torna in vetta alla classifica generale.

La classifica

MotoGP generale

Foto: motogp.com