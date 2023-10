MotoGP, Zarco diventa un caso: rischio tensioni tra Honda e LCR

L’addio di Marc Marquez alla Honda al termine della stagione MotoGP 2023 lascia un vuoto difficile da colmare. Nonostante tutto il fenomeno di Cervera riusciva ad essere il miglior pilota del marchio in quasi tutte le occasioni e cercare un sostituto, con il campionato che volge al termine, è molto complicato. HRC si sta movendo in sordina per convincere qualche “pezzo da novanta” nonostante i vincoli contrattuali. Nel caso non riuscisse a convincere nessuno la via d’uscita si chiama Johann Zarco.

Zarco tentato dal team Honda ufficiale

Il francese della Ducati ha già firmato un contratto con LCR Honda e sarebbe ben lieto di passare subito nel team factory. Ma la sua figura ha un’importanza strategica per la squadra di Lucio Cecchinello, che deve garantire una certa immagine e prestazioni di un certo tenore per i suoi tanti sponsor. Per questo motivo la Casa dell’Ala dorata sta cercando di “bucare” qualche contratto per convincere uno fra Maverick Vinales e Miguel Oliveira. Non è certo un caso che nel paddock di Mandalika sia arrivato anche Guillaume Valladeau, agente di Zarco, per monitorare da vicino la situazione.

L’eventuale salto in Repsol Honda sarebbe un bel colpo per il pilota di Cannes. “Penso che tutti conoscano un po’ la situazione all’interno della Honda. Quindi era importante che incontrassimo alcune persone, in particolare LCR o che sia anche HRC, per far sapere agli altri un po’ della situazione di Johann, anche se oggi, ovviamente, abbiamo un contratto LCR. Ma ehi, dovresti anche sapere che siamo sotto contratto con l’HRC… Johann ha mostrato il suo interesse a sostituire Marc Marquez all’interno del team ufficiale“, ha dichiarato il manager a Canal+, che nelle ultime ore ha incontrato anche Alberto Puig.

LCR vuole Zarco ad ogni costo

L’interesse di Zarco è approfittare di questo vuoto lasciato da Marc Marquez per inserirsi nel team ufficiale, anche se non sembra essere la prima scelta in questo momento. Ma tutto può cambiare da un giorno all’altro. “Honda conosce la nostra posizione e quella di LCR, quindi sono sempre discussioni delicate, conoscono gli interessi di tutti. Questo è tutto, ma si sta muovendo nella giusta direzione e penso che sarà deciso in breve tempo“. Il problema è della LCR Honda, che non sembra del tutto contenta di questa mossa di Zarco. Lucio Cecchinello, direttore e ideatore LCR, ricorda che è stato lui “a convincere la Honda ad assumere Zarco a 33 anni“.

Dietro tutto questo pasticcio c’è un’altra considerazione: nel 2024 e 2025 la LCR ha un contratto con la Honda nonostante sia stata corteggiata da KTM, oltre ad aver venduto i suoi sponsor a Zarco. “KTM mi ha offerto le loro moto per la prossima stagione. Quindi mi aspetto rispetto”, conclude Cecchinello in modo chiaro e diretto verso la Casa giapponese, confidando che non gli portino via il pilota. “Quindi se la squadra ufficiale mi toglie Zarco perdo gli sponsor che mi seguono, perché ho venduto loro un pilota capace di ottenere risultati, e senza sponsor non ho più soldi per noleggiare le Honda. Non voglio preoccuparmi di questa possibilità“.

