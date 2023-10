MotoGP, la nuova classifica piloti: Bagnaia torna leader

Domenica fantastica per Pecco Bagnaia, che ha trionfato nella gara del Gran Premio dell’Indonesia. Dopo una sprint chiusa solo all’ottavo posto, oggi ha avuto la reazione giusta e ha fatto una super rimonta dalla tredicesima casella della griglia. Ha capitalizzato al meglio la caduta di Jorge Martin, che stava guidando la corsa quando incappato in un errore in curva 11.

Il risultato di oggi consente al pilota ufficiale Ducati di tornare leader della classifica generale MotoGP, +18 rispetto allo spagnolo del team Pramac, che ieri lo aveva scavalcato. Nel prossimo weekend il campionato torna in azione in Australia, a Phillip Island, e sarà interessante continuare a seguire il duello per il titolo mondiale.

MotoGP Indonesia: Bagnaia guida di nuovo la classifica generale

Francesco Bagnaia 346 punti Jorge Martin 328 Marco Bezzecchi 283 Brad Binder 211 Aleix Espargaro 177 Maverick Vinales 165 Johann Zarco 162 Luca Marini 144 Jack Miller 135 Fabio Quartararo 132 Alex Marquez 108 Franco Morbidelli 79 Miguel Oliveira 73 Fabio Di Giannantonio 70 Augusto Fernandez 67 Marc Marquez 64 Alex Rins 54 Takaaki Nakagami 50 Raul Fernandez 39 Enea Bastianini 36 Daniel Pedrosa 32 Joan Mir 20 Pol Espargaro 12 Luca Savadori 9 Jonas Folger 9 Stefan Bradl 8 Michele Pirro 5 Danilo Petrucci 5 Cal Crutchlow 3 Iker Lecuona 0

Foto: Michelin Motorsport