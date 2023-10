MotoGP, Bagnaia rinato: “Vittoria meritata, ne ho passate tante”

Quella di sabato era stata una giornata negativa, ma oggi Pecco Bagnaia ha reagito e ha vinto la gara al Mandalika International Circuit. Si è riscattato alla grande e, complice la caduta di Jorge Martin, si è anche ripreso la leadership della classifica generale. Il campione in carica MotoGP lascia l’Indonesia a +17 sul rivale.

MotoGP Indonesia, la gioia di Bagnaia

Bagnaia al termine della giornata ha parlato ai microfoni di Sky Sport MotoGP e non può che essere sorridente: “C’era bisogno di un risultato così. Dopo Barcellona ne abbiamo passate un po’. Abbiamo lottato tantissimo, non mi sono trovato bene in diverse situazioni e non trovandomi benissimo con la moto di conseguenza si fatica a spingere quanto vorresti. Ho ringraziato tantissimo la mia squadra, soprattutto gli elettronici, stamattina abbiamo fatto un ultimo step di elettronica che mi ha aiutato tantissimo e che mi ha permesso di spingere. La moto era aggressiva e abbiamo trovato una soluzione. È fantastico, ce lo meritavamo tanto e sono molto orgoglioso“.

Pecco ha raccontato come ha vissuto la serata di ieri dopo la sprint negativa che aveva concluso all’ottavo posto: “Cerco sempre di circondarmi di persone che mi fanno bene e che mi fanno bene, sono fortunato ad averne tante. Tutto mi ha fatto bene. Sfogarmi dopo la sprint, parlare con la squadra, con Valentino, con mia sorella, con gli amici, con Domizia, con la mia famiglia… Domizia mi cazzia sempre quando vede che non riesco a dare il massimo. Tutte le parole mi hanno aiutato tanto, soprattutto per me che ho bisogno di una vicinanza mentale. Anche svagarsi e parlare d’altro aiuta. L’ultima cosa a cui ho pensato è che avevo bisogno di un risultato come questo“.

Pecco rinato a Mandalika

Il cambiamento rispetto a quanto visto sabato è stato netto, oggi abbiamo rivisto il pilota ufficiale Ducati ai suoi veri livelli: “Già nel warmup ho cercato di capire cosa fare di diverso, non potevo stare ancora dietro. La gomma media dietro mi ha aiutato molto perché spingeva meno e potevo sfruttare bene la dura anteriore. Tutto è servito, anche la sprint di ieri, abbiamo visto in cosa facevano la differenza gli altri. Sorpasso su Vinales fantastico, perché partito da lontano. Ieri ero in difficoltà di guida“.

Nel finale Vinales e Quartararo si sono avvicinati tanto: “Alla fine ho rallentato, perché davanti non avevo più nulla di gomma e allora mi dovevo tenere qualcosa“.

