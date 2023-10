Dopo i titoli Moto3 (con Vicente Perez) e PreMoto3 (con Edoardo Liguori) nel CIV, 2WheelsPoliTO sbaraglia nuovamente la concorrenza anche al Motostudent. Ad una settimana esatta dalla fine del Campionato Italiano Velocità, il Politecnico di Torino ha conquistato nuovamente la vittoria nella categoria Petrol della competizione mondiale per team universitari, di scena lo scorso weekend al MotorLand Aragon, in Spagna. 2WheelsPoliTO ha portato al debutto anche per il nuovo prototipo Electric, subito in bella evidenza fino alla gara, quando un problema tecnico ne ha impedito la partenza. Da evidenziare la presenza anche del campione tricolore Vicente Perez nelle vesti di coach per i due piloti del suo team, non sono mancati poi i complimenti per i prototipi sviluppati dagli studenti del Politecnico di Torino.

2WheelsPoliTO di nuovo in trionfo

Ricordiamo che 2WheelsPoliTO è stata la prima università tricolore a partecipare a questa competizione fin dalle sue origini nel 2009 (unica italiana contro un’armata di università spagnole). Anzi, proprio al Motostudent ha preso il via quel progetto partito quasi per gioco ed ora diventato un temibile costruttore di punta nell’Italiano (qui la storia). Da tempo il Politecnico torinese mette tutti in riga in questa competizione in Spagna, quest’anno ecco un altro grande trionfo. Come avvenuto nella scorsa edizione, il team ha sbancato la categoria Petrol, aggiudicandosi il secondo posto nella fase MS1 (progettazione del prototipo) e vincendo il primo premio come Best Design.

Paolo Lolli, in sella alla 2WP023P, ha infine conquistato la vittoria in gara, con annessi giro più veloce e la massima velocità di punta. Un risultato che ha permesso di ottenere il primo posto nella fase MS2, relativa alle prove in pista, e il titolo assoluto Best Motostudent Petrol davanti al team austriaco Montan Factory Racing e ad un’altra struttura tricolore, Sapienza Gladiators. A referto anche una brutta caduta al termine delle qualifiche che poteva mettere a serio rischio la partecipazione alla gara, ma gli studenti del team non hanno perso la calma: tempo due ore e la moto era di nuovo in pista in condizioni perfette. 2WheelPoliTO si è confermato così il punto di riferimento e il team più titolato della competizione nella categoria Petrol.

Debutto elettrico al Motostudent 2023

Parallelamente all’impegno (trionfale) nel CIV ed al progetto ‘classico’, i ragazzi del team stavano lavorando anche al progetto elettrico. L’abbiamo intravisto pure nel box nell’ultimo round a Imola, ad indicare massima concentrazione ed impegno in un’altra nuova sfida tutta da vincere. Questo è stato solo l’anno d’esordio per il nuovo prototipo elettrico targato 2WheelsPoliTO, eppure la situazione si stava subito mettendo piuttosto bene. Arriva immediatamente la conquista del podio nella fase progettuale MS1, alle spalle solamente del plurititolato team dell’Università di Bologna (UniBO Motorsport). Ma la 2WP023E, nonostante gli ovvi problemi di gioventù, si è dimostrata subito piuttosto competitiva.

Con Alessandro Pozzo arriva il secondo posto nelle prove libere ed il terzo posto in griglia! Il guaio determinante però si verifica in gara, anzi prima del via: un problema tecnico ne ha proprio impedito la partenza, precludendo così un buon risultato nella fase MS2 che appariva già alla portata di 2WheelsPoliTO, infine solo 8° assoluto. Trionfa di nuovo UniBO Motorsport, doppietta italiana con PoliMI Motorcycle Factory, terza piazza per gli spagnoli di UPM Motostudent Electric. È un’amara delusione per i ragazzi del Politecnico di Torino, ma sembra davvero che sia solo questione di tempo. Il team infatti è tornato a casa con la consapevolezza di poter arrivare a competere ad alti livelli anche nella categoria Electric delle prossime edizioni.