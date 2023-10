MotoGP, Pol Espargaro: “Ingiusto che ci siano otto Ducati”

Si è parlato per diverso tempo della volontà di KTM di avere altri posti in MotoGP. Sono stati effettuati dei sondaggi con alcune delle squadre satellite già presenti in griglia, ad esempio LCR, e si è cercato anche di convincere Dorna a concedere i posti lasciati liberi dalla Suzuki. Niente da fare, non si è creata nessuna possibilità in ottica 2024. Neanche l’alettante ipotesi di avere una line-up Marc Marquez-Pedro Acosta ha smosso Carmelo Ezpeleta da una posizione che avrebbe evitato a Pol Espargaro di perdere la sella nel team GASGAS Tech3.

MotoGP, Pol Espargaro vorrebbe più KTM

Com’è noto, il pilota spagnolo si è accordato con la casa di Mattighofen per lasciare spazio ad Acosta, nonostante un contratto fino al 2024. Rimarrà comunque nella famiglia austriaca, però con un ruolo diverso. Avrà modo di correre delle gare da wild card, sperando di poter tornare titolare nel 2025.

Espargaro ha accettato il suo destino, ma ritiene legittimo il fatto che KTM ambisse ad avere altre due RC16 sulla griglia MotoGP: “Capisco che Pierer Mobility Group volesse più moto in pista – ha detto a Crash.net – però non è così facile. Sicuramente merita di avere più posti nella categoria. Perché c’è un altro costruttore che ne ha otto ed è il migliore al momento. Penso sia dovuto a quelle otto moto in pista”.

Meno Ducati in futuro?

Pol ha le idee chiare sul tema, pensa che Ducati abbia un grosso vantaggio potendo schierare più Desmosedici: “Non è giusto neppure per gli altri costruttori e per tutti i piloti – aggiunge – perché il campionato cambierebbe parecchio se alcuni ragazzi della Ducati salissero su un’altra moto. Se Pierer Mobility Group avesse un altro posto, sarebbe giusto“.

Certamente in KTM non si arrenderanno e proveranno ad ottenere altri posti in futuro. Sarà molto importante fare altri passi avanti in termini di competitività, in modo tale da essere sempre più attrattivi per una squadra satellite. Ducati ha più moto perché possiede il pacchetto migliore, non è una colpa.

Foto: Instagram Tech3 Racing