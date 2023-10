MotoGP Authentics: la passione motorsport diventa cimelio d’arte

Sull’onda del successo di F1 Authentics quest’anno è nata MotoGP Authentics, la piattaforma che consente agli appassionati di acquistare dei cimeli introvabili. Per dare un’idea in quella riservata alla F1 ci sono lampade costruite utilizzando il freno di una Mercedes F1, tavoli fatti con i cerchioni delle ruote usate da Hamilton in gara o con gli alettoni e tante altre cose particolari. Il prezzi ovviamente non sono alla portata di tutti ma questa piattaforma esiste ma molti anni ed ha numerosi estimatori anche in Italia. Ora, grazie a un accordo pluriennale tra Dorna e Memento Exclusives, azienda britannica specializzata in memorabilia sportivi, gli amanti delle due ruote a motore è possibile mettere le mani anche su cimeli ufficiali provenienti direttamente dai piloti, dai team e dalle piste.

MotoGP Authentics è partita un po’ piano e ancora non propone molti oggetti particolari. Si può comunque mettere il proprio nome sulla bandiera a scacchi sventolata durante i Gran Premi. La cifra è di 199 euro e si riceve poi un quadro. A proposito di opere d’arte, sono presenti vari dipinti che raffigurano i piloti di oggi e di ieri tra cui Barry Sheene.

Arte e motori, un binomio possibile

Il successo di F1 Authentics è legato al fatto che alcuni pezzi delle monoposto vengono trasformati in pezzi di design, in artigianato artistico: dai tavoli agli orologi. Le monoposto stesse sono opere d’arte e c’è chi acquista delle show-car da tenere in salotto. Ultimamente anche il motociclismo si sta avvicinando al mondo dell’arte. A Imola nel week-end del Mondiale Superbike è stato allestito uno spazio dedicato alla Street Art direttamente nel paddock (leggi qui). Contaminazioni apparentemente moderne ma che fondano le origini nel passato. Gli esempi potrebbero essere molteplici. Mario Sironi, uno dei Maestri del Novecento, nel 1918 realizzò “L’uomo Nuovo” un’opera talmente moderna da far pensare alla MotoGP di oggi.