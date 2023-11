Tom Booth-Amos sarà il nuovo pilota PTR Triumph Racing. Come già anticipato da Corsedimoto, il pilota inglese affiancherà Ondřej Vostatek. Booth-Amos gareggerà dunque sulla Triumph Street Triple 765 RS dopo la sua splendida stagione 2023. Quest’anno, lo ricordiamo, ha centrato il secondo posto nel BSB con sette vittorie ed il successo finale nel World Supersport Challenge.

Vostatek sarà alla sua prima stagione completa con PTR Triumph Racing dopo aver corso con il team inglese gli ultimi cinque round del 2023. Il pilota originario di Praga cercherà dunque di mettere a pronto l’esperienza maturata e fare ulteriori progressi. PTR Triumph Racing ha già conquistando ottimi risultati nel Mondiale Supersport tra cui una vittoria e vari podi.

Booth-Amos e Vostatek parteciperanno ad una serie di test ancor prima di quelli ufficiali, in Australia il 19-20 febbraio 2024.

Tom Booth-Amos è felice ed entusiasta: “Non potrò mai ringraziare abbastanza il team manager Simon Buckmaster e Triumph per avermi dato questa opportunità. Durante la mia carriera ho lavorato a lungo e duramente per avere questa chance. Come sappiamo PTR Triumph Racing ha un ottimo pacchetto. Dopo l’anno appena trascorso penso che questo sia l’ideale per il mio futuro. Per me poi è emozionante lavorare con un produttore britannico e un team britannico. Speriamo di poter uscire presto e provare la nuova moto: non vedo davvero l’ora che arrivi la prossima stagione e vediamo cosa possiamo fare insieme”.

Con Tom Booth-Amos per vincere

Simon Buckmaster, Team Manager del PTR Triumph Racing, è convinto che Tom Booth-Amos possa puntare veramente in alto: “Siamo felici di annunciare la nostra formazione PTR Triumph Racing per la prossima stagione. Ondřej Vostatek ha corso diverse gare con noi ed abbiamo visto una progressione fantastica. Credo che il lavoro che abbiamo svolto con lui finora sia migliore di qualsiasi test che avremmo potuto fare. Siamo anche entusiasti di ingaggiare Tom Booth-Amos. Lo abbiamo tenuto d’occhio tutto l’anno: è un ragazzo tranquillo e focalizzato sull’obbiettivo di lottare per la vittoria. Ed è quello che vogliamo anche noi come squadra: la nostra moto ha già dimostrato di essere vincente. Abbiamo una formazione davvero forte per la prossima stagione. Siamo veramente felici di lavorare con Triumph Racing sull’intero programma corse che comprendere anche il campionato britannico, il TT ed altro”.