Superbike, test Jerez: Lowes chiude davanti alle Honda, Bassani 4°

La due giorni di test a Jerez è terminata per il Kawasaki Racing Team e il team HRC, che hanno concluso il loro 2023 svolgendo del lavoro molto importante in vista della prossima stagione. Il miglior tempo è stato realizzato Alex Lowes in 1’38″763. Il pilota inglese conosce molto bene la Ninja ZX10RR e ha avuto tante cose da provare per cercare di migliorarla.

Il lavoro di KRT si è concentrato su elettronica, numero di giri motore e modifiche alle sospensioni Showa. Sulla moto di Lowes c’è stato anche un cambiamento del bilanciamento del telaio, sfruttando delle idee che il suo nuovo capotecnico Pere Riba aveva adottato con Jonathan Rea.

Superbike Test Jerez: come sono andate le Honda e Bassani

Il tempo di Lowes suggerisce che probabilmente c’è stato l’utilizzo della gomma da qualifica al posteriore, anche se è rimasto un po’ distante dal 1’38″447 che aveva siglato Andrea Locatelli con la Yamaha nella giornata di martedì. Loka a sua volta era sto di un millesimo più veloce di Remy Gardner, il più veloce di tutti nel test che si è svolto sempre a Jerez pochi giorni dopo la fine del campionato Superbike 2023.

In questi giorni grandi attenzioni erano rivolte anche a quanto succedeva in casa Honda. Xavi Vierge e Iker Lecuona hanno debuttato sulla nuova CBR1000RR-R e sono stati molto vicini al livello di best lap. Il 26enne di Barcellona ha chiuso in 1’39″562, mentre l’ex pilota MotoGP in 1’39″671. Visto il distacco da Lowes, nessuno dei due ha usato la SCQ. Entrambi si sono detti soddisfatti a fine giornata, vedono un ottimo potenziale e ovviamente sanno che ci sarà tanto da lavorare per essere costantemente competitivi. In pista c’era anche una terza Honda, quella guidata dal collaudatore Tetsuta Nagashima, che ha terminato con il quinto tempo (1’40″444).

Davanti al giapponese c’è Axel Bassani, che oggi ha percorso 65 giri e ha siglato il migliore in 1’40″181 (ieri best lap in 1’39″811), quarto per quanto concerne i piloti Superbike in azione (giravano anche Stefan Bradl con la Honda MotoGP e Michele Pirro con la Ducati MotoGP). Assieme il team Kawasaki ha lavorato tanto, in particolare sul setup e la ricerca di un migliore feeling all’anteriore. Sono stati compiuti progressi e lui si sta sentendo sempre meglio sulla Ninja.

Della griglia WorldSBK erano presenti pure Tarran Mackenzie (1’41″197) e Adam Norrodin (1’44″785) con le CBR1000RR del team Petronas MIE. Decisamente in difficoltà il 25enne malese, che ha chiuso ultimo e con distacco pesante sia dal compagno di squadra sia dagli altri piloti.