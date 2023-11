La delusione in Qatar è alle spalle, Jorge Martin è concentrato su cercare di dare il massimo per non avere rimpianti a Valencia. Rimontare e superare Pecco Bagnaia da -21 non sarà semplice, però lui è uno tenace e che farà di tutto per avere la meglio, sperando magari in un weekend non brillante del rivale.

MotoGP Valencia, Martin pronto all’ultimo atto

Lo spagnolo in conferenza stampa ha parlato del suo approccio a questo gran premio: “Sicuramente sarà difficile vincere, però sono contento di quello che ho fatto in questa stagione. Non ho niente da perdere, cercherò di vincere entrambe le gare e so di essere in grado di farlo La pista mi piace, sono stato sempre veloce qui“.

Martin spiega di non essere condizionato da quanto successo in Qatar e di non aver ricevuto spiegazioni dirette da Michelin: “Non è colpa mia, è stato facile dimenticare. Ero più io a consolare le altre persone del team. Non voglio più pensarci, sono concentrato su questo weekend. In passato 21 punti erano tanti, adesso meno e credo che abbiamo delle chance. Qualsiasi cosa succederà sarò contento. Non abbiamo avuto risposte, queste cose vanno analizzate con calma e con tempo. Non sappiamo cosa è successo, magari ho parlato anche troppo dopo la gara perché sono impulsivo“.

La pista di Valencia gli è molto gradita: “Non mi piaceva tanto in Moto3 – racconta – ma quando ho vinto la prima gara nel 2017 ho iniziato ad amarla. Sono sempre stato veloce qui, ho sempre avuto un buon passo e ho fatto le ultime due pole position. Sono fiducioso, è una pista che mi può permettere di vincere sprint e gara lunga“.

Gomme Michelin, effetto Spagna e casco speciale

Martin ha ribadito che a Lusail ha avuto per la prima volta problemi con le gomme nel 2023: “Sono stato fortunato, non mi era mai capitato prima. A volte nelle sessioni senti che c’è una gomma migliore rispetto ad altre, ma non un secondo di differenza come successo in Qatar“.

Jorge spera che il fatto di correre in Spagna lo possa aiutare: “È il mio Paese, non ci ho mai vinto in MotoGP e mi piacerebbe farlo. I tifosi mi potrebbero spingere ancora di più“.

Infine, il pilota del team Prima Pramac ha spiegato la scelta di mettere dei nomi sul casco dell’ultima gara a Valencia: “Sono le persone che mi hanno aiutato quest’anno a raggiungere quello che ho raggiunto. Sono le persone del mio team, della mia famiglia e i miei amici“.

Foto: Prima Pramac Racing