Moto2, MMR esordio mondiale “Come il primo giorno di scuola!”

Da due anni è parte dell’Europeo Moto2, da domani il Team MMR concretizzerà il passo successivo. Il GP a Valencia sarà teatro della prima occasione mondiale della squadra guidata da Massimiliano Morlacchi, che sarà lo staff tecnico che affiancherà il pilota spagnolo Hector Garzo ed il costruttore giapponese NTS. Per i primi due si tratta di un ritorno in Moto2, mentre per la struttura tricolore, che fornirà il supporto tecnico, è invece il debutto a livello mondiale. Una wild card piuttosto interessante al Ricardo Tormo di Valencia, un circuito ben noto a tutte le parti in causa, per un fine settimana però ricco di novità.

Prime emozioni e lato tecnico

“Ovviamente dire che non sono emozionato per questa prima esperienza mondiale sarebbe una bugia!” ha raccontato Massimiliano Morlacchi a Corsedimoto. “È come essere al primo giorno di scuola! L’emozione è tanta, come anche la voglia di fare bene e far sì che tutto sia perfetto.” Come detto, il pilota è Hector Garzo, ex Mondiale Moto2 ed al ritorno nella categoria. “Conosciamo Hector dall’anno scorso, quando fece con noi la gara finale del JuniorGP Moto2 a Valencia. È un pilota velocissimo e soprattutto una bellissima persona” ha sottolineato il titolare di MMR. Come si è arrivati a questa occasione mondiale? “Il nostro capotecnico dello scorso anno Fabrizio Manciucca fa parte dello Staff NTS ed è anche Capo Tecnico di Zonta nel team RW Racing al Mondiale Moto2. Da lì è partita l’idea di mettere in pista la NTS equipaggiata Ohlins.”

“Carichi e motivati”

Da mesi si parlava di questa wild card, ma chiaramente ci è voluto il suo tempo per ‘mettere assieme i pezzi’ e ufficializzare quindi il tutto. È servita anche una sorta di shakedown. “Abbiamo svolto dei test, rivelatisi soddisfacenti, durante i turni di libere del JuniorGP Moto2 nel corso delle tappe stagionali a Valencia. Hector è stato molto soddisfatto del feeling che la moto gli ha trasmesso fin da subito.” Un primo punto di partenza ‘pratico’ che ha poi portato a questa wild card. “Arriviamo carichi e motivati” ha rimarcato Morlacchi. “Vogliamo portare NTS e Hector il più in alto possibile, ovviamente coscienti del fatto che Hector non partecipa ad una gara del Mondiale Moto2 da un po’. Questa potrebbe essere una carta a nostro sfavore.”

Dal JuniorGP al Mondiale Moto2

In generale però sarà una prima occasione per affacciarsi sul Mondiale di categoria. “Questa esperienza mondiale servirà sicuramente anche a tutto il team per aumentare ulteriormente il bagaglio tecnico-organizzativo” ha aggiunto il boss del Team MMR. “Insegnamenti preziosi che porteremo sicuramente al JuniorGP Moto2 del prossimo anno. Sono dell’idea che si può sempre migliorare, si può sempre imparare, non si è mai arrivati. Quindi quale migliore occasione di questa per aumentare tutte le nostre competenze?” Primi obiettivi di questa esperienza Moto2? Alla fine chiaramente è uno solo: “Cercare di ottenere il miglior risultato possibile. Come sempre noi daremo il massimo. Dita incrociate per il weekend!”