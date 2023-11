Superbike, Iker Lecuona: nuova Honda e nuovo capotecnico

Ieri e oggi il team Honda WorldSBK è in azione a Jerez per un importante test in preparazione alla stagione 2024. C’è il debutto della nuova CBR1000RR-R con Iker Lecuona, Xavi Vierge e Tetsuta Nagashima chiamati a percorrere più chilometri possibili e a fare feedback precisi agli ingegneri per lo sviluppo. La supersportiva giapponese ha subito diversi cambiamenti rispetto al modello precedente e i dati raccolti in queste giornate sono fondamentali.

Superbike, com’è la Honda 2024? Parla Camier

Leon Camier verrà sostituito nel ruolo di team manager da una figura proveniente dalla MotoGP, ma c’è ancora lui a seguire questo test. Interpellato dal sito ufficiale WorldSBK, ha detto le prime impressioni sulla nuova Honda: “I corpi farfallati sdoppiati rappresentano un passo nella corretta direzione. Ci aspettiamo maggiore grip e una migliore accelerazione. Altri produttori lo stavano già adottando. L’albero motore è più leggero, la differenza è piccola, però dovrebbe migliorare leggermente l’accelerazione e la decelerazione. La distribuzione dei pesi è cambiata, è stata modificata leggermente la lunghezza del forcellone. Honda sta andando nella direzione che ci aspettiamo“.

Ovviamente è presto per sbilanciarsi, anche se Camier è fiducioso sulla nuova CBR1000RR-R: “Le prime sensazioni sono state abbastanza buone, anche se ci sono sempre aspetti positivi e altri negativi. Serve del tempo per sistemare ogni cosa. È importante che questo test indichi cosa vogliamo per il futuro. Moto sviluppata con gomme Pirelli? Sicuramente sono state utilizzate, direi che è molto più basata sulle Pirelli“.

Tom Jojic crew chief di Lecuona

Da segnalare che Lecuona ha iniziato a lavorare con il suo nuovo capotecnico, ovvero Tom Jojic. Conclusa la collaborazione con Pete Jennings, il pilota spagnolo ne inizia una con ingegnere che vanta tantissima esperienza nel motociclismo. Il suo curriculum è di quelli importanti.

È stato capotecnico di Kenny Roberts Jr, Hiroshi Aoyama e Bradley Smith. Ha fatto parte del test team Kawasaki MotoGP nel 2008, lavorando con Olivier Jacque. In Moto3 ha vinto due campionati costruttori e uno piloti, pur essendo ingegnere del test team di sviluppo. Prima di approdare nel Motomondiale era stato ingegnere progettista elettronico del team Bar Honda in F1 e anche ingegnere elettronico di TWR Racing, lavorando con auto stile Le Mans e auto di F1 alla fine degli anni ’90.

Foto: Honda Racing WorldSBK