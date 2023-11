MotoGP, Jorge Martin: il messaggio per tifosi e team

Dopo la frustrazione per le gomme nella gara serale del Qatar, lorge Martin è pronto ad attaccare ancora a Valencia per tentare l’assalto al titolo MotoGP. 21 i punti di distanza da Francesco Bagnaia, due round in cui spingere e sperare fino in fondo: la sprint del sabato e la gara domenicale. Il Circuito Ricardo Tormo è un ottimo terreno di conquista: nelle ultime nove gare su questa pista è salito sei volte sul podio e negli ultimi due anni è partito dalla pole.

La delusione del Qatar

Nonostante la grande delusione per un’anomalia alla gomma posteriore nel GP di Losail, Jorge Martin non ha certo perso il suo sorriso smagliante. Non ha nulla da perdere, è pronto ad attaccare, ma il destino non è solo nelle sue mai. Anche una doppia vittoria in terra catalana potrebbe non bastare per centrare il sogno mondiale. Comunque vada sarà un successo… Resta una certa amarezza per quanto accaduto nella domenica del Qatar, qualcuno ha persino parlato di complotto. In realtà è stata solo sfortuna, nel momento clou del campionato MotoGP. Difficile da digerire: “Per fortuna ho una fidanzata (Maria Monfort; ndr) incredibile e un “papo” fantastico che mi hanno aiutato“.

Ultima speranza a Valencia

I tifosi speravano in un grande finale, in un testa a testa fino all’ultimo giro. Invece l’assenza di trazione al posteriore in Qatar ha sfasato lo show. “Io non ho mai voluto disprezzare quello che ha fatto Pecco, ma è chiaro che non è bello quello che è successo a me“, ha detto Jorge Martin a ‘La Gazzetta dello Sport’. Dalla Michelin non è ancora arrivato un chiarimento tecnico ufficiale, servirà tempo per avere risposte, ma è evidente che qualcosa non ha funzionato con lo pneumatico. Ormai è passato, non resta che concentrarsi sul GP di Valencia. “In MotoGP non ho mai vinto in Spagna, ma credo di avere il pacchetto giusto per riuscirci quest’anno. Di sicuro mi godrò il weekend molto più di Pecco, non ho nessun tipo di pressione“.

La promessa di Jorge Martin

Insieme alla Pramac ha già conquistato il Mondiale a squadre, non ha necessità di fare troppi calcoli. Nella Sprint del sabato serve una vittoria, poi si vedrà. Con Pecco Bagnaia resta un rapporto ottimale, anche se in pista non si risparmiano colpi, come in Qatar. “Mi sentivo più forte di lui, cattivo come un pugile. Poi domenica è successo quello che è successo“. Alla squadra e ai suoi tifosi rivolge un caloroso messaggio e una promessa. “Niente è perduto. Finché c’è una possibilità c’è la speranza, bisogna essere orgogliosi di tutto quel che abbiamo fatto. La squadra di Paolo Campinoti è speciale. Spero di vincere ancora tanto con loro, se non sarà quest’anno, accadrà sicuramente il prossimo“.

Foto: Instagram @89jorgemartin