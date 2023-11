MotoGP, Luca Marini pronto per la Honda: retroscena Alberto Puig

Tutti davamo per scontato che il Repsol Honda Team avrebbe rilasciato un comunicato ufficiale in cui si annunciava l’arrivo di Luca Marini. Anche se sembra ci sia già la firma, il colosso giapponese sta prendendo tempo e il pilota di Tavullia anticipa solo che “la notizia verrà pubblicata presto, nei prossimi giorni”, rammaricandosi di non poter dire molto di più.

Ultima gara di Luca Marini con VR46

Nella conferenza stampa del giovedì il fratello di Valentino Rossi assicura che il suo trasferimento arriva “al momento giusto“, dice di essere “ad un ottimo livello, sono migliorato molto ogni anno. È sempre stato il mio sogno trovare un posto in un team ufficiale in MotoGP e riportare una Casa alla vittoria. Secondo me questo è il momento giusto“. Un’occasione da non farsi sfuggire, considerando che l’ascesa nel team factory sarebbe stata molto complicata, considerando la concorrenza interna e con Jorge Martin che ha già un piede nel box ufficiale per il 2025.

Luca Marini è stato il sostituto d’emergenza scelto dalla Honda, e non da Alberto Puig, per coprire l’immenso vuoto che lascerà Marc Marquez. Sa bene che la Honda RC-V non naviga in buone acque dal punto di vista tecnico, ma vuole credere “che molte cose cambieranno“. Legato da anni alla struttura VR46, sia nel suo lungo periodo in Moto2, dove è stato vicecampione del mondo 2020, sia nei tre anni in cui è stato in MotoGP, questa esperienza “è stato un viaggio fantastico. Ho vissuto i momenti più belli della mia carriera con il team VR46. Desidero ringraziare tutto il gruppo, compresi coloro che hanno lavorato con VR46 in passato, ad esempio nella categoria Moto2. Mi sono divertito in ogni tappa e voglio godermi anche questo weekend, perché qui abbiamo ancora tanto da fare“.

Fine e nuovo inizio a Valencia

Quella di Valencia sarà la gara d’addio di Luca Marini prima di salire in sella alla sua nuova Honda RC213V martedì prossimo. L’urbinate vorrebbe chiudere con una vittoria il suo percorso con il Team VR46, ma Cheste non è, a priori, la pista migliore per lui. “Questo circuito è sempre molto difficile. L’asfalto è nuovo, il che potrebbe cambiare gli equilibri di forza, anche a causa delle temperature rigide del mattino. Inoltre sorpassare su questa pista molto stretta è difficile. Ma ricordo che qui avevo fatto segnare il miglior tempo nel test dello scorso anno. Quindi partiremo con una buona base“.

Brivio al posto di Puig?

Intanto in casa Honda si fanno più pressanti le voci che vorrebbero Alberto Puig fuori dai ranghi nella prossima stagione MotoGP. Il suo allontanamento potrebbe essere per certi versi legato all’arrivo di Luca Marini nel box. Secondo Speedweek.com la partenza di Puig sarebbe uno dei motivi per cui Valentino Rossi avrebbe acconsentito al passaggio del fratello minore alla Repsol. Al suo posto potrebbe arrivare Davide Brivio, che in passato ha lavorato anche per la VR46 e come manager del Dottore. Inoltre il figlio di Davide, Luca Brivio, è impegnato nell’ambiente VR46 come coordinatore del team Mooney VR46 MotoGP. Nei prossimi giorni sapremo quanto c’è di vero in queste voci che corrono nel paddock.

Foto: Mooney VR46 Racing Team