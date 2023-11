Moto3 Valencia, Prove 1: Holgado parte col piede giusto, Farioli 11°

Si comincia nel segno di un pilota di casa. Daniel Holgado piazza la zampata in questa prima sessione Moto3 al Circuit Ricardo Tormo, riuscendo sul finale a regolare un altrettanto agguerrito David Alonso, rimasto a ben quattro decimi. Terza piazza per il neo iridato Moto3 Jaume Masia, i ragazzi italiani invece non brillano, tranne uno. Filippo Farioli, che è riuscito a trovare la quadra solo in questo finale di stagione, chiude con l’11° miglior tempo, unico dei nostri portacolori quindi nella ‘zona giusta’ per la Q2. Ci sono altri due turni da disputare, rivedremo gli stessi valori? Tempi e cronaca di questa sessione inaugurale sul tracciato iberico.

GP Valencia, tutti gli orari TV e streaming

Moto3 Prove 1

Ricordiamo che il tracciato di Valencia è stato riasfaltato, ma la nuova superficie ha già ricevuto l’approvazione di tutti i ragazzi del JuniorGP, che ci hanno corso nel weekend del 5 novembre. La wild card (e futuro rookie Snipers) David Almansa per ora è idoneo per competere, ma dovrà sottoporsi a nuovi controlli dopo queste prove. Non c’è Ana Carrasco, sostituita nuovamente dal campione CIV Moto3 Vicente Perez, KO anche Joshua Whatley dopo l’importante infortunio accusato in Qatar (i dettagli). Primo GP da neo campione del mondo per Jaume Masia, con qualche strascico polemico non ancora spento per quanto riguarda la gara a Lusail. Guardando alla pista, pochi minuti ed ecco il primo incidentato: Syarifuddin Azman scivola alla curva 5, inizia così il suo ultimo GP mondiale.

Stesso discorso per Romano Fenati, che ha raggiunto il limite d’età per la categoria, e per Kaito Toba, il cui futuro è invece nel Mondiale Supersport. Col passare dei giri intanto la classifica si stabilizza: in vetta si piazza Alonso su Holgado e Perez (quest’ultimo anche brevemente al comando in precedenza), gli italiani invece fanno un po’ più di fatica. Ultime battute di questa sessione con gli incidenti di Almansa alla curva 10 e di Perez alla Doohan, mentre Alonso e Holgado si contendono la prima posizione in classifica fino alla bandiera a scacchi. Alla fine sarà l’alfiere Tech3, autore di una bella sequenza di giri veloci ad avere la meglio: inizia così l’ultimo Gran Premio della stagione 2023, con il suo compagno di box Farioli che rimane l’unico pilota italiano provvisoriamente in top 14 in questa sessione.

La classifica

Foto: Valter Magatti