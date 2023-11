Aleix Espargaro punge Bagnaia: “Doveva finire 7°, non ha la velocità di Martin”

Per Aleix Espargaro un weekend molto difficile, visto che a Valencia corre con una frattura alla testa del perone sinistro rimediata in Qatar nell’incidente provocato da Miguel Oliveira. Non sapeva neppure sarebbe riuscito a gareggiare, invece ha portato a termine la sprint arrivando tredicesimo al traguardo. Sicuramente, la gara lunga di oggi sarà più complicata e bisognerà vedere se il suo fisico reggerà fino alla fine.

MotoGP Valencia, le condizioni di Espargaro

Il pilota del team Aprilia Racing ha ringraziato chi in questi giorni lo ha curato per consentirgli di correre al Ricardo Tormo: “Il livello della clinica mobile è stratosferico – ha detto a Motosan.es – da quando ci sono Quiron Dexeus e la squadra di Madrid di Nacho. Incredibile ciò che hanno fatto per me in questi giorni, gli sono molto grato. Abbiamo provato di tutto. Sabato mattina sono quasi morto quando Nacho mi ha fatto l’infiltrazione nell’osso. Nel pomeriggio abbiamo usato una bomba di antinfiammatori. In gara non ho sentito dolore, però mi mancava forza“.

Non è in una condizione fisica ideale, ma Espargaro non vuole arrendersi e conta di arrivare al traguardo anche oggi che ci saranno molti più giri da percorrere: “È stata una stagione con alti e bassi – spiega – e voglio concludere la gara. Ci proverò“.

Aleix punge Bagnaia

Al rider catalano è stato chiesto delle possibilità di Jorge Martin e Pecco Bagnaia di vincere il titolo MotoGP, con l’italiano che ha 14 punti di vantaggio: “70% per Jorge e 30% per Pecco. Martin non ha nulla da difendere, è tranquillo. Accetta di essere secondo, ha vinto delle gare e si è divertito. Non ha niente da perdere, Bagnaia ha tanto da perdere e ciò significa che la mano con cui dà gas potrebbe avere meno forza“.

Espargaro è amico di Martin e fa il tifo per lui, si era anche detto pronto ad aiutarlo. E sottolinea una cosa su Bagnaia: “Non è vicino alla velocità di Jorge. Venerdì si sono lamentati di essere stati seguiti, ma in una gara normale sarebbe finito settimo. I due dietro lo avrebbero superato e nella sprint non lo hanno fatto. Mi sembra giusto eh. Io se fossi stato dietro di Martin e avessi avuto la possibilità di superarlo non lo avrei fatto. Però Pecco avrebbe dovuto finire settimo“.

Foto: Aprilia Racing